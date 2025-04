NBA Playoffs: Franz Wagner mit Orlando Magic vor dem Aus - auch Pistons & Lakers in Not

Ähnlich wie Wagner mit den Magic steht auch Dennis Schröder mit den Detroit Pistons vor dem Aus. Die Pistons verloren ein dramatisches Spiel vier der Erstrundenserie gegen die New York Knicks in eigener Halle unnötig mit 93:94.

Damit steht es in der Best-of-seven-Serie 1:3 aus Sicht der Magic. Schon in der Nacht auf Mittwoch könnte im TD Garden von Boston das Aus kommen.

Basketball-Weltmeister Franz Wagne r steht mit den Orlando Magic in den Playoffs der NBA vor dem Aus. Der Nationalspieler verlor mit seinem Team in der Nacht auf Montag auch Spiel vier des Achtelfinal-Duells gegen den Titelverteidiger Boston Celtics mit 98:107.

Franz Wagner steht mit Orlando in den NBA-Playoffs vor dem Aus. Gleiches gilt für Dennis Schröder bei den Pistons und Luka Doncic bei den Lakers.

Das Wichtigste in Kürze

In der Nacht zu Mittwoch können die Knicks im heimischen Madison Square Garden den entscheidenden vierten Sieg zum Einzug ins Conference-Halbfinale einfahren.

Schröder bei den Pistons unauffällig

Detroit, das in Spiel zwei seinen ersten Playoff-Sieg seit 17 Jahren gefeiert hatte, lag nach einem ganz starken Comeback im dritten Viertel noch 89 Sekunden vor Ende der Partie mit vier Punkten vorne (93:89), danach trafen aber nur noch die Knicks.

In den Schlusssekunden vergaben sowohl Cade Cunningham als auch Tim Hardaway jr. den möglichen Siegeswurf. Beim Dreierversuch Hardaways fast mit der Sirene gab es reichlich Körperkontakt, der Foulpfiff blieb aber aus.

Schröder spielte unauffällig, kam in 27 Minuten auf sechs Punkte und drei Rebounds. Bei den Knicks waren die Stars Jalen Brunson (32 Punkte, elf Assists) und Karl-Anthony Towns (27 Punkte, neun Rebounds) die überragenden Spieler.

Für New York wäre es der dritte Einzug in die zweite Playoff-Runde in Serie, dort kam zuletzt zweimal das Aus. Die Pistons haben seit 2008 keine Serie gewonnen.