NBA Playoffs: Milwaukee Bucks schlagen Indiana Pacers - Lillard verpasst Rekord

Anzeige Auch ohne den Greek Freak gewinnen die Bucks ihren Playoff-Auftakt gegen die Pacers, OKC darf derweil ebenfalls jubeln. Indiana Pacers @ Milwaukee Bucks 94:109 Die Milwaukee Bucks haben ohne den verletzt fehlenden Giannis Antetokounmpo das erste Spiel der Playoff-Serie gegen die Indiana Pacers mit 109:94 gewonnen. In Abwesenheit des Griechen war es Superstar-Kollege Damian Lillard, der mit einer außergewöhnlichen Leistung seiner Franchise entscheidend weiterhalf. In der ersten Halbzeit erzielte er alle seine 35 Punkte – so viele Zähler in einer Playoff-Halbzeit waren seit fünf Jahren keinem Spieler mehr geglückt. Seinerzeit war es Kevin Durant in Diensten der Warriors, der bei einem Spiel gegen die Clippers 38 von 50 Punkten in den ersten beiden Vierteln verbuchen konnte. Den Playoff-Rekord der NBA hält weiterhin Sleepy Floyd, der 1987 ganze 39 Zähler auf das Scoreboard brachte. Die NBA Playoffs live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App Lillard spielte also groß auf, hatte mit sechs Dreiern zur Pause bereits doppelt so viele Dreier getroffen wie alle Pacers-Spieler zusammen.

Indiana kam offensiv ohnehin nicht an die guten Leistungen aus der Regular Season heran. Zwar glänzte Pascal Siakam mit einem Double-Double aus 36 Punkten und 13 Rebounds, Aaron Nesmith (7 Punkte), Tyrese Haliburton (9 Punkte) und Andrew Nembhard (6 Punkte) konnten in der Starting Five aber mitnichten überzeugen. Bei den Bucks glänzte neben Lillard vor allem Khris Middleton mit 23 Zählern.