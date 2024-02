NBA: Protest der New York Knicks abgelehnt - Houston Rockets weiterhin Sieger der Partie

Dies sorgte für Aufregung bei der New Yorker Franchise, die in der Folge einen Spiel-Protest einlegten, um das Ergebnis anzuzählen.

Am 12. Februar verloren die New York Knicks mit 103:105 gegen die Houston Rockets. Aufgrund eines falschen Schiedsrichter-Calls kurz vor Ende der Partie, legten die Knicks Protest ein. Dieser wurde nun abgelehnt.

Nun steht fest: Es wird zu keiner Wiederholung der letzten Sequenz des Spiels kommen.

Das Statement der NBA: "Die Knicks legten gegen das Ergebnis des Spiels Protest ein, weil Jalen Brunson von den Knicks bei einem Wurfversuch in letzter Sekunde mit Aaron Holiday von den Rockets in Berührung gekommen war und deshalb zu Unrecht mit einem Foul bestraft wurde. Nach dem Standard für Proteste gegen NBA-Spiele musste New York nachweisen, dass die offiziellen Spielregeln falsch angewandt wurden, und nicht, dass die Spieloffiziellen einen Beurteilungsfehler begangen hatten. Da es sich bei der fraglichen Foulentscheidung um eine Fehleinschätzung handelte, konnte New York keine falsche Anwendung der Spielregeln nachweisen, so dass das außerordentliche Rechtsmittel der Aufrechterhaltung eines Spielprotests nicht gerechtfertigt war."