NBA: Sacramento Kings und Dennis Schröder unterliegen starkem Nikola Jokic

Trotz einer soliden Leistung von Dennis Schröder verlieren die Sacramento Kings erneut. Gegen die Denver Nuggets und Nikola Jokic war kein Kraut gewachsen.

Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder hat mit den Sacramento Kings die nächste Niederlage in der NBA kassiert. Der Welt- und Europameister verlor mit seinem Team bei den Denver Nuggets um den dreimaligen MVP Nikola Jokic mit 124:130. Nach sieben Saisonspielen liegen die Kings bei einer Bilanz von 2:5 Siegen.

Schröder kam auf 18 Punkte, vier Rebounds und neun Assists. Der Braunschweiger traf weniger als die Hälfte seiner Würfe, seine fünf Dreierversuche verfehlten allesamt ihr Ziel. Sieben Spieler der Kings trafen zweistellig, am erfolgreichsten war Russell Westbrook, der gegen sein Ex-Team 26 Punkte erzielte.

Die Nuggets blieben davon unbeeindruckt, zurück lagen sie nie. Jokic war mit 34 Zählern, sieben Rebounds und 14 Assists der Mann des Spiels. In jedem der sechs Saisonspiele gelang dem Serben mindestens ein Double-Double.