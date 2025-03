NBA: Sandro Mamukelashvili von den San Antonio Spurs sorgt für Allzeit-Rekord

Ohne Victor Wembanyama und DeAaron Fox ist die Saison der San Antonio Spurs quasi gelaufen. Für ein Highlight sorgte jedoch nun ausgerechnet Sandro Mamukelashvili.

Von Kai Esser

Man muss entweder im FIBA-Basketball bewandert, Fan der San Antonio Spurs oder einfach ein absoluter NBA-Crack sein, um mit dem Namen Sandro Mamukelashvili mehr anfangen zu können als "Hab' ich schon mal gehört."

Doch dem georgischen Nationalspieler gehörten am Mittwochabend alle Schlagzeilen. Der Forward stellte einen NBA-Rekord auf.

Beim Spiel gegen die New York Knicks (120:105) kam er - wie gewöhnlich - von der Bank. In seinen 19 Minuten jedoch traf Mamukelashvili alles, was nicht niet- und nagelfest war.

Alle seine sieben Dreierversuche saßen, dazu sechs seiner sieben Zweier sowie sein einziger Freiwurf. Macht am Ende 34 Punkte. Nie schaffte es ein Spieler, in weniger als 20 Einsatzminuten so viele Punkte zu erzielen. Einsatzminuten werden seit 1951 in der NBA erfasst.