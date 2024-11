NBA: Schröder überzeugt - nächste Niederlage für Orlando

Basketball-Weltmeister Dennis Schröder hat seinen Brooklyn Nets in der NBA mit einer starken Vorstellung zum vierten Saisonsieg verholfen. Der Nationalmannschaftskapitän kam beim 106:104-Heimerfolg gegen die Memphis Grizzlies auf 20 Punkte und sechs Assists und hatte damit großen Anteil am vierten Saisonsieg des Teams aus dem Big Apple. Nach acht Spielen haben die Nets, bei denen Schröder gemeinsam mit Cameron Johnson bester Werfer war, in der nordamerikanischen Profiliga eine ausgeglichene Bilanz.

Schlechter lief es für die Orlando Magic um die Brüder Franz und Moritz Wagner sowie Tristan da Silva. Das klare 86:102 bei den noch ungeschlagenen Oklahoma City Thunder bedeutete die bereits vierte Niederlage in Folge, die Franz Wagner trotz 22 Punkten nicht verhindern konnte. Sein Bruder Moritz und da Silva erzielten jeweils neun Zähler. Nach drei Siegen aus den ersten vier Spielen zeigt die Tendenz bei Orlando klar nach unten.

Auch für Daniel Theis gab es mit den New Orleans Pelicans nichts zu holen, bei der 100:118-Niederlage gegen die Portland Trail Blazers blieb der Center mit nur vier Zählern unauffällig. Maxi Kleber fehlte den Dallas Mavericks beim 127:134 gegen die Indiana Pacers weiterhin verletzt.

Einen Tag vor der US-Wahl war am Montag jedes Team in der NBA im Einsatz, ehe es erst in der Nacht zu Donnerstag (deutscher Zeit) weitergeht.