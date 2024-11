NBA - New York Knicks: Deutscher Ariel Hukporti bekommt neuen Vertrag

Gute Nachrichten für Ariel Hukporti. Der deutsche Basketballer bekommt einen NBA-Vertrag im Big Apple.

Neuigkeiten von Ariel Hukporti. Der deutsche Center hat in der NBA einen neuen Kontrakt unterschrieben. Laut "ESPN" bekommt er bei den New York Knicks einen Standard-Zweijahresvertrag. Das neue Arbeitspapier beinhaltet demnach eine Teamoption für die Saison 2025/26.

Hukporti wurde beim diesjährigen NBA Draft an Position 58 ausgewählt und hatte Anfang Juli zunächst einen einen so genannten Two-Way-Contract unterschrieben. Damit war er sowohl in der NBA als auch in der G-League spielberechtigt. Dieser Kontrakt wurde nun in einen NBA-Vertrag umgewandelt.

Die Knicks hatten zuvor 13 Spieler mit einem "Standard Contract" unter Vertrag, müssen bis Dienstag aber auf 14 Athleten kommen. Bereits in den vergangenen Tagen sollen sich die Vertreter des Klubs und die Agenten von Hukporti geeinigt haben.

Der Deutsche erwies sich zuletzt als relevanter Bestandteil im unterbesetzten Frontcourt der Knicks. So kam er in vier Spielen bereits auf 29 Minuten Spielzeit bei sieben Rebounds und vier Blocks.