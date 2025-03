NBA - Stuttgart-Kapitän Atakan Karazor: "Wegen Kyrie Irving bin ich ein NBA-Fan geworden"

Atakan Karazor: Ich habe von Jamal ein paar Videos gesehen: Er ist ja auch ein guter Basketballer. So gut kann ich es nicht, muss ich gestehen. Ich bin ja so ein Videogame-Freak. Auf der Konsole haben wir vor fünf, sechs Jahren, als ich noch in Kiel war, das NBA-Spiel mit Janni Serra ausprobiert. Da gab es diesen einen Spieler, den wir später auch live im Fernsehen angeschaut haben: Kyrie Irving . Ich habe meinem Kollegen damals gesagt, das ist der Neymar des Basketballs! Seitdem ist Basketball nach Fußball meine Lieblingssportart. Es ist genau wie bei Nick Woltemade: Man erwartet nicht, dass so ein Typ solche Dinger auspackt. Bei Kyrie Irving hatte ich das gleiche Gefühl.

Im ran -Interview spricht Karazor über seine Basketball-Leidenschaft, den Star der Texaner, seine Begeisterung für den Deadline Day und sein Lieblingsteam in der NBA . Außerdem verrät er, was Nick Woltemade mit Irving verbindet.

Da das nächste Spiel erst am kommenden Samstag bei Holstein Kiel ansteht, kann er umso mehr dem nächsten Aufritt eines NBA-Stars entgegebenfiebern, den er als seinen Lieblingsspieler bezeichnet. Denn in der Nacht von Samstag auf Sonntag tritt Kyrie Irving mit den Dallas Mavericks gegen die Milwaukee Bucks an ( ab 2:15 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App ).

An ihm lag es nicht, dass es gegen den Liga-Krösus nichts zu holen gab und es bereits die achte Saisonniederlage setzte. Denn Karazor zeigte sich wie gewohnt als Strippenzieher und Abräumer in Personalunion .

ran: Inwiefern?

Karazor: Ich habe diesen Spieler angeschaut und gedacht: Boah, geil, Alter! Ich bin ein Riesen-Fan der NBA wegen Kyrie Irving. Er geht an jedem Spieler mit einer unglaublichen Aura vorbei. Das inspiriert und motiviert mich. Mittlerweile verstehe ich auch immer mehr vom Basketball, beispielsweise über die Drafts. Deniz Undav feiert auch die NBA. Die Spiele kann ja leider kaum einer in Deutschland gucken. Die sind mitten in der Nacht. Aber morgens in der Kabine schauen wir uns die Highlights an und reden über die Partien vom Abend davor, auch mit Angelo Stiller. Er ist ein großer Fan der New York Knicks. Es macht schon Spaß, den einen oder anderen mal wegen der Ergebnisse zu ärgern. (lacht)

ran: Für große Aufregung hat zuletzt der Trade von Luka Doncic von den Dallas Mavericks zu den Los Angeles Lakers gesorgt.

Karazor: Ich bin zwar Irving-Fan, aber als Mannschaft habe ich immer die Lakers gefeiert. Auch wegen der Geschichte, der Aura, die diese Mannschaft ausstrahlt. Der Trade war Jackpot! (lacht) Ich denke mir oft: Was passiert, wenn LeBron James dort eines Tages weg ist? Wenn man dann mit Doncic den nächsten Superstar in den Startlöchern hat, kann man mit diesem Trade einfach nichts falsch machen. Obwohl ich Anthony Davis auch für einen wahnsinnig tollen Spieler halte, der sowohl als Center als auch als Power Forward absolut beeindruckend ist. Das, was er macht, kann kein anderer. Auch mit seiner Größe - genau wie Nick Woltemade… (lacht) Trotzdem haben die Lakers mit dem Trade alles richtig gemacht. So einen krassen Tausch gab es noch nie. Die Lakers haben früher nie nachgedacht, einen Kobe Bryant zu traden. Ich habe erst danach verstanden, wie heftig das eigentlich war. Danach habe ich mich zwei, drei Stunden am Handy wiedergefunden. Ich habe mir die ganzen Kommentare dazu durchgelesen. Das macht einfach richtig Spaß.