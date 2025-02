So klingt offenbar das Mantra der Charlotte Hornets.

Die Charlotte Hornets gehen nach einem geplatztem Trade in der NBA gegen die Los Angeles Lakers vor. Das könnte ein Nachspiel haben.

Das Wichtigste in Kürze

Charlotte Hornets vs. Los Angeles Lakers

Der eigentliche Trade beinhaltete den Wechsel von Center Williams zu den Lakers. Im Gegenzug sollten Dalton Knecht, Cam Reddish und ein ungeschützter Erstrunden-Pick in 2031 an die Hornets gehen.

General Manager Rob Pelinka ließ aus Lakers-Sicht den Wechsel jedoch nach dem Medizincheck platzen. Es gab dabei wohl "mehrere Probleme". Demnach war sich das Team unsicher, ob Williams fit genug ist, um langfristig der Starting Center der Franchise sein zu können. Eigentlich sollte Williams der Ersatz für Anthony Davis werden, welcher bekanntlich zu den Dallas Mavericks wechselte. Neu-Laker Luka Doncic soll sich sogar für Williams ausgesprochen haben.

Rückblickend betrachtet, fiel Williams in seiner Karriere tatsächlich häufig verletzungsbedingt aus. In zweieinhalb Spielzeiten kam er nur in 85 von 212 Spielen zum Einsatz - eine Einsatzquote von 40,1 Prozent. Dabei machte ihm häufig das Sprunggelenk zu schaffen, aber auch der Rücken oder eine Daumen-Operation sorgten für Probleme.