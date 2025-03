NBA: Victor Wembanyama von den San Antonio Spurs einstimmig zum Rookie des Jahres gewählt

Victor Wembanyama legt bei den San Antonio Spurs eine beeindruckende Rookie-Saison hin, die nun mit einer besonderen Auszeichnung belohnt wird.

Große Ehre für Victor Wembanyama. Der Spieler von den San Antonio Spurs wurde vor Chet Holgren (Oklahoma City Thunder) und Brandon Miller (Charlotte Hornets) zum Rookie of the Year in der NBA gewählt. Knapp war das Ergebnis dabei aber mitnichten.

Alle 99 Medienvertreter votierten einstimmig für den Franzosen. Es ist das erste Mal seit acht Jahren, dass einem Sportler einstimmig diese Ehre zuteil wird. Seinerzeit hatten alle Journalisten für Karl-Anthony Towns von den Minnesota Timberwolves votiert.

In der gesamten NBA-Historie schafften es nur sechs Spieler. Damian Lillard (2013), Blake Griffin (2011), David Robinson (1990) und Ralph Sampson (1984) wurden vor Wemby und KAT ebenfalls einstimmig gewählt.

Nach Robinson und Tim Duncan im Jahr 1998 ist Wembanyama nun der dritte Spurs-Spieler, der sich über die besondere Auszeichnung freuen darf.