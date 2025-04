Die Regular Season der NBA neigt sich dem Ende zu, doch entschieden ist bisher relativ wenig. Vor allem im Westen gibt es noch einige offene Fragen, die zu klären sind. Von Ole Frerks Wie chaotisch kann eine Conference sein? Der Westen: Ja! Nur noch zwei Spieltage stehen in der Regular Season an. 15 Spiele in der kommenden Nacht, 15 Spiele am Sonntagabend deutscher Zeit – dann ist alles entschieden, zumindest bis zum Play-In, beziehungsweise bis zur Draft Lottery. Wähler geben ihre Award-Votes ab, Teams bereiten sich entweder auf den Urlaub vor oder eben auf die Playoffs. ran -App Sonntag, 13. April, 19:00 Uhr: Orlando Magic at Atlanta Hawks live auf ProSieben MAXX, Joyn ran.de und in der-App

Doch vorerst stehen eben noch diese beiden Spieltage an. Einige Teams können sich schon zurücklehnen, weil ihre Position klar ist und Spieler schonen – für andere hingegen geht es noch um (fast) alles. Wir blicken zu dem Anlass auf die letzten noch ungeklärten Fragen der Regular Season.

NBA Playoff Picture: Worum geht es noch im Osten? Im Hinblick auf dieses Wochenende ist der Osten die wesentlich entspanntere Conference. Die sechs Playoff-Teams stehen bereits fest, Cleveland wird in jeder Serie außer gegen Oklahoma City den Heimvorteil haben, Boston hat den 2nd-Seed sicher und garantiert die drittbeste Bilanz der Liga. Dahinter ist die Sortierung nicht fix, aber es gibt ausgeprägte Wahrscheinlichkeiten. New York und Indiana haben den Heimvorteil in Runde eins bereits gesichert. Wer an 3 startet, ist noch unklar, aber die Knicks sind im Vorteil: Sie haben - Stand jetzt - einen Sieg mehr geholt und halten den Tiebreaker gegen die Pacers, weshalb ihnen ein eigener Sieg oder eine Niederlage der Pacers für Platz 3 schon reichen würde.

Die Knicks spielen noch einmal gegen die Cavaliers, für die es um nichts mehr geht, und am letzten Sonntag gegen die Nets, die nicht gewinnen wollen. Für einen Sieg sollte es vermutlich also reichen (Indiana hat seinerseits noch Orlando und Cleveland vor sich). Die Plätze fünf und sechs müssen ebenfalls noch ausgespielt werden. Praktischerweise spielen Milwaukee (46-34) und Detroit (44-36) noch zweimal direkt gegeneinander. Die Tiebreaker-Situation ist kompliziert, aber mit zwei Siegen kämen die Pistons tatsächlich auf Platz 5: Head-to-Head stünde es dann 2-2, die Division-Bilanz läge bei jeweils 7-9 – Detroit hätte aber eine minimal bessere Conference-Bilanz. Wahrscheinlicher ist, dass die zuletzt heißen Bucks (sechs Siege in Folge) sich Platz fünf sichern und wir die folgenden zwei Serien vorsichtig einplanen können: New York vs. Detroit, Indiana vs. Milwaukee. Nicht schlecht!

NBA Playoffs: Wer setzt sich im Ost-Play-In durch? Auch das Play-In-Teilnehmerfeld steht. Wobei sich gerade im Osten die Frage stellt, ob es wirklich "nötig" ist, zehn Teams die Chance auf die Postseason zu geben – Atlanta, Chicago und Miami sahen zeitweise während der Saison allesamt wie Franchises aus, die auf die Teilnahme nicht unbedingt scharf waren. Gut ist das immerhin für die Orlando Magic: Als sicherer 7-Seed werden sie notfalls zwei Chancen bekommen, die Playoffs zu erreichen. Aus dem Play-In-Quartett sind sie so oder so das am besten aufgelegte Team (8-2 in den letzten zehn Spielen) und sollten es im Normalfall recht problemlos in die Playoffs schaffen. Hinter Orlando werden noch die Positionen ausgespielt. Atlanta (38-42), Chicago (37-43) und Miami (36-44) könnten allesamt noch Platz 8 erreichen, die Chance der Heat ist jedoch sehr gering. Atlanta hat die beste Ausgangslage und die meisten Siege, aber keine Tiebreaker. Sichergehen können sie nur, wenn sie beide noch ausstehenden Spiele gegen Philadelphia (machbar!) und Orlando (deutlich schwerer!) am Sonntagabend für sich entscheiden. Chicago hat noch Philly und die Wizards vor sich, also zwei sehr wahrscheinliche Siege. Wenn sie das schaffen und Atlanta noch ein Spiel verliert, würden sich die Bulls aufgrund der besseren Gesamtbilanz den Tiebreaker und damit Platz acht sichern. Auch Miami könnte mit zwei Siegen (vs. WAS, NOP) noch an den Hawks vorbeiziehen, sollten diese ihre beiden Spiele verlieren, da Miami dann den besseren Division-Record als Tiebreaker auf seiner Seite hätte. Wahrscheinlicher ist, dass die Entscheidung zwischen ATL und CHI fällt. Vielleicht spielen die Magic da ja sogar selbst mit hinein und suchen sich im letzten Saisonspiel mehr oder weniger aus, gegen wen sie im 7-8-Duell spielen wollen.

NBA: Ist das Tank Race entschieden? Obwohl Utah kürzlich aus Versehen mal wieder gewinnen konnte, steht fest, dass die Jazz und die Wizards zwei der drei schlechtesten Bilanzen der Liga aufstellen und damit jeweils eine 14-prozentige Chance auf den Nr.1-Pick 2025 haben werden. Charlotte ist in guter Position, das dritte zu werden: Die Hornets spielen am Wochenende noch zweimal gegen Boston (nur NOLA könnte von der Bilanz her noch gleichziehen). Auch die nächsten vier Ränge sind schon vergeben. NOLA, dann Philly, Brooklyn, Toronto … die Sixers haben also das Teilziel erreicht, eine der sechs schlechtesten Bilanzen zu erreichen. Zur Erinnerung: Ihr Erstrundenpick ist Top-6-geschützt – landet er zwischen 7 und 14, wandert er nach OKC. Die Chance, dass sie ihren Pick behalten, liegt nun immerhin bei 63,9 %.

Einen Schutz dieser Art hat Phoenix nicht eingebaut. Nach acht Niederlagen in Folge teilen sich die Suns mit Portland die neuntschlechteste Bilanz der Liga und hätten derzeit eine 3,8 %ige Chance auf den Nr.1-Pick. Nun, genau genommen 0 %: Ihr Pick gehört Houston. Nachdem die Suns das Play-In bereits sicher verpassen, wird es garantiert ein Lottery-Pick sein, der in Kürze zu den Rockets wandert … Lieber wieder nach oben.

Im Westen nichts Neues, könnte der Titel lauten. OKC hat den 1st-Seed seit Wochen sicher, Houston ist seit einigen Tagen der garantierte Zweite. Beide können aber noch nicht wissen, wer ihnen in Runde eins winkt. Sacramento und Dallas sind fix als 9 und 10 im Play-In (wobei noch zu klären ist, wer 9 und wer 10 ist: Sacramento reicht jeweils noch ein eigener Sieg oder eine Niederlage der Mavericks), dazwischen kloppen sich sechs ziemlich gute Teams um die Positionen. Fix ist immerhin: Die Lakers haben einen Playoff-Platz sicher, weil zwei volle Spiele zwischen ihnen und Platz 7 (derzeit Memphis) liegen und ihnen die Tiebreaker gegen alle Teams zwischen 4 und 8 gehören.

Wo das Team von LeBron James und Luka Doncic landen wird, ist noch unklar, auch der Heimvorteil in Runde eins ist ihnen nicht komplett sicher. Sie halten ihr Schicksal aber in der eigenen Hand: Sie brauchen nur einen Sieg aus den beiden Spielen (vs. HOU, @ POR), um Platz 3 sicherzustellen. Tiefer als 5 können sie nicht fallen. Und sonst …

Luka Doncic: Was haben sich die Mavs dabei gedacht? Kleiner Scherz am Rande. Das können auch wir nicht beantworten.

Wer erreicht die NBA Playoffs im Westen? Fünf Teams gehen entweder mit 48-32 (Denver, die Clippers) oder 47-33 (Warriors, Grizzlies, Wolves) ins letzte Saisonwochenende. Komplizierter wird es nicht – entsprechend müssen wir hier leider ein bisschen technisch werden. Tiebreaker-Situation der … Nuggets: JA vs. GSW

WAHRSCHEINLICH vs. LAC (bessere Division-Bilanz; wenn L.A. überraschend noch die Pacific Division gewinnt, zieht Denver aber den Kürzeren)

NEIN vs. LAL

NEIN vs. MIN

OFFEN vs. MEM Bisher stehen Denver und Memphis bei 1-1, kommende Nacht spielen sie noch einmal direkt gegeneinander. Gut möglich, dass diese Partie die wichtigste noch ausstehende der Saison sein wird – den 4th-Seed kann sich Denver angesichts der Tiebreaker-Situation nur aus eigener Kraft sichern, wenn die Nuggets diese Partie und auch am Sonntag bei den Rockets gewinnen. Clippers: JA vs. GSW

JA vs. MEM

WAHRSCHEINLICH NICHT vs. DEN

NEIN vs. LAL

NEIN vs. MIN Für die Clippers ist theoretisch zwischen Platz drei und acht noch alles drin. Sein Schicksal kontrolliert das zuletzt sehr gut aufgelegte zweite L.A.-Team (6 Siege in Folge) aber für Platz fünf, mit zwei Siegen (@ SAC, @ GSW) könnte man nicht tiefer fallen. Das Play-In könnte für die Clippers auch noch ein Thema werden, wenn sie wenigstens einmal verlieren und Minnesota alles gewinnt. Warriors: JA vs. MEM

JA vs. MIN

NEIN vs. DEN

NEIN vs. LAC

NEIN vs. LAL Mit einem Sieg über die Spurs hätten die Warriors ihre Ausgangslage drastisch verbessern können. Nun ist Platz drei außer Reichweite, das Play-In hingegen droht den Dubs immer noch, auch wenn sie immerhin die Tiebreaker gegen die Teams halten, welche gerade die Bilanz mit ihnen teilen. Sie haben aber auch noch eine schwere Aufgabe vor sich. Am Sonntagabend wird es zwischen ihnen und den Clippers womöglich noch um alles gehen. Auf das Play-In hat in der Bay logischerweise niemand Lust: Bei drei Anläufen haben die Warriors dort bisher immer verloren. Sie brauchen den Sieg (genau wie den in der kommenden Nacht gegen Portland). Grizzlies: JA vs. MIN

NEIN vs. LAL

NEIN vs. LAC

NEIN vs. GSW

OFFEN vs. DEN Ein Sieg gegen die Wolves hätte den Grizzlies vergangene Nacht gut getan, nun wirkt ihr Verbleib im Play-In aufgrund der miesen Tiebreaker-Situation sehr wahrscheinlich. Zumal: Sie müssen kommende Nacht direkt wieder ran, ausgerechnet in der Höhenluft von Denver, wo sich der letzte für sie noch offene Tiebreaker klären wird. Ihr letztes Spiel findet dann gegen Dallas statt. Gewinnen sie beide Spiele, ist noch einiges möglich. Ihre realistischste Hoffnung ist aber womöglich, dass sie am Ende die gleiche Bilanz wie Minnesota im Play-In haben und dann dank des Tiebreakers Platz sieben bekommen.

