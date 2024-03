Anzeige

Die Orlando Magic beenden gegen Memphis ihre Niederlagenserie, die Wagner-Brüder können dabei aber nur bedingt glänzen.

Memphis Grizzlies @ Orlando Magic 88:118

Die Basketball-Weltmeister Franz und Moritz Wagner haben in der NBA mit den Orlando Magic ihre Niederlagenserie beendet und einen wichtigen Sieg im Kampf um den direkten Einzug in die Playoffs gefeiert. Nach zuletzt drei Pleiten in Folge gewann Orlando gegen die Memphis Grizzlies souverän 118:88 und festigte Platz fünf in der Eastern Conference.

"Auch wenn man mal nicht gewinnt, heißt das ja nicht unbedingt, dass man keinen guten Basketball gespielt hat. Wir müssen eben immer an unserem Prozess festhalten, das haben die Jungs gemacht", sagte Trainer Jamahl Mosley.

Mit 43:31 Siegen hat das Team aus Orlando drei Erfolge mehr als die Miami Heat (40:33) auf dem Konto, die derzeit Siebter sind. Die ersten sechs Teams schaffen es direkt in die K.o.-Runde, die Mannschaften auf den Plätzen sieben bis zehn müssen im Play-in-Tournament antreten.

Sonntag, 31. März, 21:00 Uhr: Cleveland Cavaliers at Denver Nuggets + jump ran live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App - zum Livestream

Beim nie gefährdeten Sieg gegen Memphis spielte Franz Wagner solide (13 Punkte, vier Rebounds), zeigte aber wieder Schwächen beim Dreier und traf keinen seiner vier Versuche. 28,5 Prozent Trefferquote von jenseits der Drei-Punkte-Linie sind der mit Abstand schlechteste Wert seiner NBA-Karriere, im Vorjahr waren es noch 36,1 Prozent. Moritz Wagner steuerte vier Punkte zum Sieg bei.