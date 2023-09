Anzeige

Blazers-Star Damian Lillard hatte bereits im Juli seinen Trade-Wunsch geäußert. Nun soll das Team von Dennis Schröder wohl der heißeste Anwärter sein.

Die kommende Woche könnte die entscheidende in der Saga um Damian Lillard sein: Wie "ESPN" berichtet, wird in NBA-Kreisen erwartet, dass ein Trade für den 33-Jährigen noch vor dem Media Day der Trail Blazers am 2. Oktober über die Bühne gehen wird.

Lillard hatte im Juli eine Trade-Forderung bei den Portland Trail Blazers eingereicht - laut übereinstimmenden Medienberichten mit dem Wunschziel Miami Heat. Doch die Gespräche zwischen den beiden Franchises sollen im Laufe der vergangenen Monate ins Stocken geraten sein.

Ein erstes Angebot der Heat von zwei Erstrundenpicks und Tyler Herro soll die Trail-Blazers-Funktionäre nicht überzeugt haben. Doch auch in den weiteren Verhandlungsrunden haben die Teams laut "ESPN" keinen Fortschritt gemacht.

Das sollen die Toronto Raptors ausgenutzt haben: Das kanadische Team habe nun konkrete Tradegespräche mit den Portland Trail Blazers geführt, auch wenn einer finalen Einigung noch einiges im Weg stehe.