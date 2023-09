Anzeige

Die NBA verschärft die Maßnahmen gegen die zuletzt überhand genommenen Ausfälle von Superstars, wenn sie lediglich geschont werden sollen.

Von Thomas Gallus und Tobias Wiltschek

Schon lange ist das "Load Management" ein heiß diskutiertes Thema in der NBA. Die Teams schonen ihre Superstars immer öfter, damit sie über die gesamte Saison hinweg gesund bleiben.

Der Liga gefällt das nicht, insbesondere wenn die großen Stars bei Primetime-Spielen fehlen, die in den gesamten USA übertragen werden. Fans, die teure Tickets kaufen, um ihre Idole zu sehen, sind enttäuscht, wenn diese nicht auf das Parkett treten.

Die NBA will dem nun entgegenwirken. Wie die Liga am Mittwoch offiziell bekanntgab, haben die Klubbesitzer diesbezüglich eine neue Regelung beschlossen. Die Maßnehmen mit Beginn der neuen Saison in Kraft.

Demnach müssen die Teams sicherstellen, dass ihre Starspieler für die Spiele, die landesweit übertragen werden, und die Partien des neu eingeführten In-Season-Tournaments zur Verfügung stehen.

Für normale Spiele der regulären Saison gilt, dass nicht mehr als ein Starspieler aussetzt, wenn er nicht verletzt ist. Gesunde Spieler, die für ein Spiel geschont werden, müssen für die Zuschauer und bei den Spielen sichtbar sein.