Vor fünf Jahren opferten die Los Angeles Clippers ihre Zukunft, um in der Gegenwart zur Dynastie zu werden. Daraus wurde jedoch nichts, in der Offseason wurde die Ära durch den Abschied von Paul George offiziell beendet - aus der derzeitigen Situation kommen sie jedoch nicht so einfach raus. Und der Preis, den sie zahlen müssen, wird sogar noch deutlich teurer werden.

Von Ole Frerks

Für einige Wochen sah es so aus, als könnten die zeitweise fast abgeschriebenen Pläne doch noch aufgehen. Ein Stoßgebet in Form eines Trades brachte noch einmal eine neue Dynamik nach Los Angeles, nach anfänglichen Problemen sahen die Clippers vom Dezember bis zur All-Star-Pause Mitte Februar 2024 tatsächlich wie ein Contender aus und eilten von Sieg zu Sieg.

Neuzugang James Harden orchestrierte, Kawhi Leonard und Paul George waren fit, die Clippers pflügten durch die Liga und deklassierten zwischenzeitlich sogar die Celtics, in Boston. Kurz vor der All-Star-Pause kam zwar etwas Sand ins Getriebe, trotzdem wurde in dieser Phase gezeigt: Möglich ist alles. In Bestbesetzung war für dieses Team niemand unschlagbar.

Die beste Version des Teams gab es danach nicht mehr zu sehen. Das wird sich auch nicht mehr ändern, zum Saisonstart gegen die Suns stand vom Star-Trio nur Harden zur Verfügung. George ist jetzt in Philly (und fällt aus), Kawhi fällt aus, er ist über die Offseason nicht gesund geworden, obwohl er sogar noch versucht hatte, für Team USA bei Olympia mitzuwirken.