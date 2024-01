Anzeige

Dennis Schröder feiert mit den Raptors einen Sieg gegen die Warriors, Orlando gewinnt derweil auch ohne den verletzten Franz Wagner.

Toronto Raptors @ Golden State Warriors 133:118

Die Toronto Raptors um den deutschen Weltmeister Dennis Schröder haben nach ihrem gelungenen Start ins neue Jahr den nächsten Erfolg in der NBA gefeiert. Bei den Golden State Warriors gewannen die Kanadier mit 133:118, es war für Toronto der dritte Sieg aus vier Spielen in 2024.

Schröder kam wie zuletzt von der Bank, in gut 28 Minuten verbuchte der Braunschweiger 13 Punkte und vier Assists. Mann des Abends bei den Raptors war RJ Barrett, dem Neuzugang gelang mit 37 Punkten eine persönliche Saisonbestleistung. Barrett war am 30. Dezember von den New York Knicks in seine Heimatstadt gewechselt.

Bei den Warriors enttäuschte Stephen Curry mit nur neun Punkten auf ganzer Linie, der Superstar traf zwei von 14 Würfen aus dem Feld und keinen seiner neun Dreierversuche.