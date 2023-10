Anzeige

In seinem ersten Spiel für die Milwaukee Bucks feiert Damian Lillard gegen die Los Angeles Lakers einen Sieg.

Damian Lillard feierte einen gelungenen Einstand als Spieler der Milwaukee Bucks. Der Superstar, der vor einigen Wochen von den Portland Trail Blazers nach Wisconsin wechselte, besiegte mit seinem neuen Team die Los Angeles Lakers in der Preseason mit 108:97.

Lillard stand gleich in der Starting Five der Bucks und erzielte in 22 Minuten 14 Punkte. Giannis Antetokounmpo kam auf 16 Zähler und acht Rebounds.

Bei den Lakers fehlte auch in diesem Spiel Superstar LeBron James, der erneut geschont wurde. Anthony Davis kam auf 16 Punkte und sieben Rebounds.

Auch Dennis Schröder sammelt mit seinem neuen Team weiter Selbstvertrauen für die in der kommenden Woche startende Saison.