Anzeige

Daniel Theis will nach dem WM-Titel mit Deutschland nun mit den Los Angeles Clippers nach der NBA-Championship greifen. Im ran-Interview spricht der 31-Jährige vor dem Spiel gegen die Milwaukee Bucks (So., ab 20 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) über schwere Wochen in Indianapolis, seine Rolle in Kalifornien, eine mögliche Rückkehr in die Bundesliga und die Olympischen Spiele in Paris.

Das Interview führte Maximilian Haupt

Für Daniel Theis begann die aktuelle NBA-Saison bei den Indiana Pacers. Und sie verlief äußerst enttäuschend für den frischgebackenen Weltmeister. Es folgte der Wechsel zu den Los Angeles Clippers, wo der 31-Jährige nun in einem Starensemble mitmischt.

Umso mehr träumt Theis vom ganz großen Wurf: dem Titel in der stärksten Basketball-Liga der Welt. Als zweitem Deutschen nach Dirk Nowitzki. Vor dem Spitzenspiel gegen die Milwaukee Bucks (So., ab 20 Uhr live auf ProSieben MAXX, Joyn, ran.de und in der ran-App) schaut der gebürtige Niedersachse im ran-Interview zurück auf seine letzten Wochen in Indianapolis, äußert sich zu den Aussichten der Clippers, seiner Rolle in L.A., einer möglichen Rückkehr nach Deutschland, Kumpel Dennis Schröder, Giannis Antetokounmpo und zum nächsten Highlight im Nationaltrikot: Olympia 2024.

ran: Daniel Theis, seit dem Wechsel von den Indiana Pacers zu den Los Angeles Clippers ist einige Zeit vergangen. Wie fühlen Sie sich in der Stadt?

Theis: Ziemlich wohl. Davor wusste ich nicht viel über L.A. Klar, man war immer mal wieder hier im Sommer und hat ein paar Workouts gemacht. Aber das Leben hier ist schon sehr angenehm. L.A. ist so weitläufig, dass man dem Chaos ein bisschen entgehen kann. Das Wetter ist super und auch die Voraussetzungen für den Basketball sind super hier.

ran: Wie ist es, mit Stars wie Kawhi Leonard, Paul George, James Harden oder Russell Westbrook in einer Mannschaft zu spielen?

Theis: Easy. Ich meine: Das sind vier Future Hall of Famers. Jeder hat persönlich Unglaubliches erreicht in der NBA mit MVPs, Triple Double Leader, et cetera, et cetera. Und Kawhi hat Meisterschaften. Das probieren wir hier natürlich auch.

ran: Für viele Experten zählen die Clippers zu den Titelkandidaten in dieser Saison. Wie ist Ihre Einschätzung?

Theis: Definitiv. Wir haben Ende Februar leider nicht mehr ganz so gut gespielt, hatten Verletzungen hier und da. Aber im Endeffekt geht es für uns darum, dass wir in den Playoffs alle gesund sind, dass wir da fit sind und uns bis Mitte April wieder in die beste Form bringen.