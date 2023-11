WM-Prämie für Dennis Schröder zu gering? "Habe noch nichts bekommen"

"Darko ist ein sehr netter Typ, vom Charakter her sehr stark, familienorientiert - das passt einfach. Ich glaube, dass wir auf der gleichen Wellenlänge sind, er mir vertraut und weiß, was ich kann. Er ist auch aus Europa und sieht das Spiel genauso, wie ich."

Laut übereinstimmenden Medienberichten erhält jeder Spieler nach dem WM-Triumph 16.000 Euro. Dass er die Prämie als zu gering erachtet, davon wollte Schröder im ran-Interview nichts wissen.

„Ich weiß nicht einmal wer das rausgebracht hat, dass ich gesagt haben soll, dass es nicht genug war. Ich habe gesagt, dass ich natürlich Wertschätzung haben will, für jeden anderen. Alles was ich in den letzten 10 Jahren gesagt habe, ist für meine Teamkollegen und für die Föderation“, so der Basketballer.