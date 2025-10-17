Anzeige
Basketball

Alex Mumbrú: Bundestrainer verlässt Krankenhaus nach Wochen - "Endlich nach Hause"

  • Aktualisiert: 17.10.2025
  • 23:18 Uhr
  • SID

Es gibt gute Neuigkeiten von Àlex Mumbrú. Der an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung leidende Bundestrainer hat das Krankenhaus verlassen und erholt sich nun zu Hause.

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú hat das Krankenhaus verlassen. "Mir geht es besser. Heute gehe ich endlich nach Hause, kein Hospital mehr", teilte der Spanier am Freitag der "Bild" mit.

Mumbrú war nach dem Gewinn des EM-Titels zur Behandlung in seine Heimat gereist, nachdem ihn während des Turniers eine Bauchspeicheldrüsenentzündung geplagt hatte.

Insgesamt vier Wochen verbrachte Mumbrú in der Klinik in Barcelona. Einem Bericht von "Mundo Deportivo" zufolge soll der 46-Jährige etwa 16 Kilo an Gewicht verloren haben.

Mumbrú bei Basketball-EM: Nur geringer Einfluss auf DBB-Team

Die Spiele von Dennis Schröder und Franz Wagner auf dem Weg zum EM-Triumph hatte sein Co-Trainer Alan Ibrahimagic verantwortet, Mumbrú kehrte aber im Laufe des Turniers in die Halle zurück und saß auch beim Finale gegen die Türkei in Riga am Sonntag direkt hinter der deutschen Bande.

Sein Einfluss aber blieb begrenzt, das Coaching und die Ansprachen in den Auszeiten übernahm Ibrahimagic. Mumbrú nahm jedoch anschließend seine Goldmedaille entgegen und stemmte auch den EM-Pokal.

