Es gibt gute Neuigkeiten von Àlex Mumbrú. Der an einer Bauchspeicheldrüsenentzündung leidende Bundestrainer hat das Krankenhaus verlassen und erholt sich nun zu Hause.

Basketball-Bundestrainer Àlex Mumbrú hat das Krankenhaus verlassen. "Mir geht es besser. Heute gehe ich endlich nach Hause, kein Hospital mehr", teilte der Spanier am Freitag der "Bild" mit.

Mumbrú war nach dem Gewinn des EM-Titels zur Behandlung in seine Heimat gereist, nachdem ihn während des Turniers eine Bauchspeicheldrüsenentzündung geplagt hatte.

Insgesamt vier Wochen verbrachte Mumbrú in der Klinik in Barcelona. Einem Bericht von "Mundo Deportivo" zufolge soll der 46-Jährige etwa 16 Kilo an Gewicht verloren haben.