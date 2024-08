Anzeige

US-Basketballstar Kevin Durant verpasste Deutschlands Kapitän Dennis Schröder nach dem Olympiasieg in Paris via Social Media einen spöttelnden Seitenhieb. Der deutsche Star reagiert jetzt genervt.

Nach dem Halbfinal-Aus bei Olympia zog Deutschlands Kapitän Dennis Schröder einen Vergleich zwischen dem Basketballspiel in Europa und in Übersee: "Europäischer Basketball ist keine Unterhaltung, sondern Basketball mit reinem IQ und reinem Coaching."

Eine Aussage, die die stolz-patriotischen US-Amerikaner nicht auf sich sitzen lassen wollten. Nach dem Gewinn der Goldmedaille in Paris postete Suns-Star Kevin Durant entsprechend ein Bild der feiernden US-Superstars mit der Caption "Unterhaltung und IQ".

Eine schäbige Geste, findet Schröder. "Sie haben gewonnen, und Kevin Durant twittert: 'Hoher IQ und Unterhaltung.' Für mich ist das einfach nur schwach. Du bist so ein Star und hast es nötig, so etwas zu einer Person wie mir zu sagen, die es nicht einmal negativ gemeint hat. Es war einfach das, was ich auf beiden Seiten sehe", teilte der Point Guard der Brooklyn Nets in einem Twitch-Stream aus.

Weiter ergänzte der Weltmeister: "Es ist mir egal, aber letzten Endes war dieser Tweet [...] meinetwegen. Für mich war die Aussage nie etwas Negatives. Ich respektiere all diese Jungs, sie sind alle GOATs. Aber so etwas zu sagen, zeigt mir, wie schwach er als Person ist. Nicht jeder ist stark, nicht jeder benimmt sich gut."