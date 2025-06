In diesem Jahr findet bereits die 40. Austragung der EM statt. Dabei wird das Turnier in vier europäischen Ländern ausgespielt, und auch Deutschland darf als Austragungsort teilnehmen.

Basketball-EM der Frauen: Welche Austragungsorte gibt es?

Deutschland: Hamburg, Inselpark Arena

Griechenland: Piräus, Stadion des Friedens und der Freundschaft

Italien: Bologna, PalaDozza

Tschechien: Brünn, Starez Arena Vodova

Jeder Spielort hat eine eigene Gruppe in der Vorrunde. In Hamburg spielt die Gruppe D, in der auch Deutschland enthalten ist. Die K.o.-Runde findet jedoch einzig in Piräus statt.