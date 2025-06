Weltmeister Niels Giffey war nach der Niederlage seiner Bayern, denen eine titellose Saison droht, mächtig angefressen: "Am Ende war es sehr ausgeglichen und das Spiel ist nicht in unsere Richtung gelaufen. Wir müssen tough sein und jetzt reagieren."

"Wir müssen alles reinwerfen, um den Titel zu holen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen", sagte Matchwinner Jessup mit Blick auf Dienstag bei Dyn. Er habe in der Schlussphase "cool bleiben" müssen, "es war in den letzten Minuten ein enorm enges Spiel."

Der Meister von 2023 gewann am Samstagabend in München 81:79 (37:42) und führt in der Best-of-five-Serie nun mit 2:1. Am Dienstag haben die Ulmer zu Hause den ersten Matchball, geht das Spiel verloren, fällt die Entscheidung am Donnerstag (beide 20 Uhr im Liveticker auf ran.de) in München.

Der überragende Justin Jessup führt Ulm zum Sieg in München. Die Ulmer haben nun zwei Matchbälle in der Finalserie gegen den FC Bayern. Die Entscheidung fällt Sekunden vor Schluss.

Und die zweite Hälfte begann mehr als ordentlich. Die Bayern leisteten sich einige Fehler, Ulm nutzte die Schwäche sofort und machte in 80 Sekunden acht Punkte nacheinander, Münchens Trainer Gordon Herbert nahm eine Auszeit. Das Spiel war wie schon der Auftakt in der Play-off-Serie, als die Bayern zu Hause nach einem Schlussspurt siegten (82:66), ein offener Schlagabtausch.

Entscheidung fällt Sekunden vor Schluss

Jessup traf in der heißen Schlussphase für Ulm per Dreier zum 74:77 (38.), 61 Sekunden vor dem Ende legte der US-Profi gleich den nächsten zum 77:77 nach. Bei 19 Sekunden auf der Uhr legte Topscorer Jessup (22 Punkte) den nächsten Dreier zum 80:79 ins Netz und stellte per Freiwurf den Endstand her. Die Bayern hatten keine Antwort mehr.

Weiter geht es am Dienstag mit Spiel vier, um das es große Diskussionen gab. Ulm hatte bei der Liga beantragt, die Termine für eine vierte und mögliche fünfte Begegnung zu verschieben, da sie mit dem NBA-Draft kollidieren. Die Ulmer Talente Noa Essengue und Ben Saraf werden in New York voraussichtlich früh ausgewählt, haben unter den gegebenen Voraussetzungen aber nicht die Möglichkeit, in die USA reisen. Die BBL lehnte ab, Ulm übte wiederholt Kritik.