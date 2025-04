March Madness: Florida Gators holen Titel nach beeindruckender Aufholjagd

Die Florida Gators sichern sich nach einer beeindruckenden Aufholjagd den Titel im March-Madness-Finale.

Viel knapper hätte das March-Madness-Finale wohl nicht ausfallen können! Im Endspiel der US-amerikanischen College-Basketballer haben die Florida Gators die Houston Cougars mit 65:63 geschlagen.

Die Gators zeigten dabei eine beeindruckende Aufholjagd, lagen sie doch in der zweiten Halbzeit bereits mit 13 Punkten in Rückstand. Es war das drittgrößte Comeback in der Geschichte des NCAA National Championship Games.