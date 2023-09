Basketball-WM: Deutschlands goldene Generation verdient mehr Aufmerksamkeit

Unabhängig vom Ausgang des Endspiels hat diese DBB-Generation bewiesen, dass sie eine goldene ist. Sie hat den deutschen Basketball schon jetzt in Sphären geführt, die selbst der legendäre Dirk Nowitzki nie erreicht hat.

Deutschlands Basketballer stehen nach einem 113:111-Sieg über den Topfavoriten USA sensationell im WM-Finale und spielen am Sonntag gegen Serbien ( ab 14:40 Uhr im Liveticker ) um Gold.

DBB-Team talentiert und der Breite tief besetzt

Diese Nationalmannschaft ist talentiert und auch in der Breite tief genug besetzt, um es mit jedem der Basketball-Schwergewichte aufzunehmen.

Der DBB hat in diesem Jahr so viele NBA-Spieler im Aufgebot wie noch nie. Andi Obst verdient sein Geld in der heimischen Bundesliga beim FC Bayern - und trieb die US-Boys zur Verzweiflung. Beides spricht für die Entwicklung des deutschen Basketballs.

Dieses Team hat sich die medialen Lobeshymnen, die es nach diesem historischen Erfolg nun bekommt, hart erarbeitet. Mit Emotionen, unbändigem Kampfgeist und einem starken Teamgeist.

Wenn Franz Wagner verletzt fehlt oder Dennis Schröder einen grauenhaften Tag erwischt, springen Teamkollegen wie Obst, Maodo Lo oder Isaac Bonga in die Bresche und tragen das Team mit vereinten Kräften zum Sieg.