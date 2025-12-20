Anthony Joshua lässt Jake Paul keine Chance: K.o.-Sieg in Miami verkommt zur Farce

Ex-Box-Weltmeister Anthony Joshua lässt YouTuber Jake Paul keine Chance. Zwischendrin artet der Kampf aber zu einer Farce aus. Der frühere Box-Weltmeister Anthony Joshua hat sich im Multi-Millionen-Dollar-Fight gegen den Influencer Jake Paul keine Blöße gegeben. Der Brite gewann den Kampf gegen den YouTuber in der Nacht zu Samstag in Miami durch K.o. in der sechsten Runde. Nach dem Sieg im teils belächelten Duell mit dem Box-Quereinsteiger träumt Joshua nun von einer letzten WM-Chance. "Es war nicht die beste Leistung", gab Joshua zu. "Aber das Ziel war es, Jake Paul zu erwischen, ihn festzunageln und ihm wehzutun." Dies habe er immer im Kopf gehabt: "Es hat etwas länger gedauert als erwartet, aber die Rechte hat schließlich ihr Ziel gefunden."

Ringrichter ermahnt Anthony Joshua und Jake Paul Der mittelmäßige und vom Streaminganbieter "Netflix" unterstützte Kampf im Kaseya Center artete zeitweise in eine Farce aus, als Paul wiederholt zu Boden ging und sich an Joshuas Beinen festklammerte. An einem Punkt schien sogar Ringrichter Christopher Young die Geduld zu verlieren, er warnte die Kämpfer in der vierten Runde: "Die Fans haben nicht bezahlt, um diesen Mist zu sehen." Als Paul müde wurde, begann Joshua, regelmäßigere Treffer zu landen. Nachdem er den US-Amerikaner in der fünften Runde zweimal zu Boden gebracht hatte, kam das Ende in der sechsten Runde schnell. Joshua drängte Paul in eine Ecke und versetzte ihm nach einer knallharten Linken den K.o.-Schlag mit einer Rechten an das Kinn, diese schickte seinen Gegner zu Boden. Ungeschlagener Box-Weltmeister Crawford beendet seine Karriere

Golowkin neuer Präsident von World Boxing Joshua richtete seine Aufmerksamkeit schnell auf einen möglichen Kampf gegen den ehemaligen Weltmeister Tyson Fury (37/Großbritannien) im nächsten Jahr. "Wir haben den Rost abgeschüttelt, ich kann es kaum erwarten, voller Schwung ins Jahr 2026 zu starten", sagte Joshua: "Wenn Tyson Fury es wirklich ernst meint, dann sollten wir die Handschuhe anziehen und kämpfen."

