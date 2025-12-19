Jake Paul gegen Anthony Joshua: Showdown in Miami – zwischen sportlichem Risiko und Mega-Gage

Anthony Joshua trifft in Miami auf Jake Paul – ein umstrittener Boxkampf zwischen sportlichem Risiko und Mega-Show. Trotz klarer Favoritenrolle geht es für beide um Aufmerksamkeit, Prestige und viele Millionen.

Vor einigen Monaten hätte kaum jemand ernsthaft damit gerechnet, dass Jake Paul eines Tages Anthony Joshua gegenüberstehen würde.

Der eine: Influencer, YouTuber, seit einigen Jahren Boxer. Der andere: Olympiasieger von London 2012, mehrfacher Weltmeister im Schwergewicht und eines der prägenden Gesichter des Boxsports der vergangenen Dekade.

Nun kommt es tatsächlich zum Duell – am frühen Freitagmorgen (ca. 5 Uhr deutscher Zeit) im Kaseya Center in Miami.

Auf dem Papier scheint die Ausgangslage eindeutig. Joshua ist 13 Zentimeter größer, bringt mehr als zwölf Kilogramm mehr auf die Waage und verfügt über eine deutlich größere Reichweite. Der 36-jährige Brite gilt als haushoher Favorit. Große Teile der Boxwelt sehen den Kampf als sportlich einseitig – wenn Joshua ihn ernst nimmt.