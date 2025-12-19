Boxen
Jake Paul gegen Anthony Joshua: Showdown in Miami – zwischen sportlichem Risiko und Mega-Gage
- Veröffentlicht: 19.12.2025
- 22:42 Uhr
- Nicolas Gödtel
Anthony Joshua trifft in Miami auf Jake Paul – ein umstrittener Boxkampf zwischen sportlichem Risiko und Mega-Show. Trotz klarer Favoritenrolle geht es für beide um Aufmerksamkeit, Prestige und viele Millionen.
Vor einigen Monaten hätte kaum jemand ernsthaft damit gerechnet, dass Jake Paul eines Tages Anthony Joshua gegenüberstehen würde.
Der eine: Influencer, YouTuber, seit einigen Jahren Boxer. Der andere: Olympiasieger von London 2012, mehrfacher Weltmeister im Schwergewicht und eines der prägenden Gesichter des Boxsports der vergangenen Dekade.
Nun kommt es tatsächlich zum Duell – am frühen Freitagmorgen (ca. 5 Uhr deutscher Zeit) im Kaseya Center in Miami.
Auf dem Papier scheint die Ausgangslage eindeutig. Joshua ist 13 Zentimeter größer, bringt mehr als zwölf Kilogramm mehr auf die Waage und verfügt über eine deutlich größere Reichweite. Der 36-jährige Brite gilt als haushoher Favorit. Große Teile der Boxwelt sehen den Kampf als sportlich einseitig – wenn Joshua ihn ernst nimmt.
Ring-Girl von Jake-Paul-Fight sorgt für Aufsehen
Jake Paul vs. Anthony Joshua: Rückkehr eines Ex-Weltmeisters
Dabei ist Joshuas jüngste Vergangenheit nicht frei von Fragezeichen. Zuletzt stand er im September 2024 im Ring, als er im WM-Kampf gegen Daniel Dubois überraschend klar verlor und viermal zu Boden ging.
Seitdem hatte "AJ" keinen offiziellen Kampf mehr bestritten. Dennoch hielten sich die Gerüchte um ein Duell mit Jake Paul hartnäckig, bis das Event nach monatelanger medialer Inszenierung schließlich offiziell wurde.
In der Fight Week eskalierte die gewohnte verbale Feinarbeit. Beim Wiegen und Face-off ging es hitzig zu, die Sticheleien nahmen zu. Paul kündigte gegenüber "Overtime" an, Joshua zwischen der vierten und sechsten Runde auszuknocken.
Joshua wählte einen deutlich düsteren Ton. Auf der Pressekonferenz erklärte er: "That’s my job. We fight. We have a licence to kill. Many people don’t understand it, but this is what my job is."
Zuvor hatte es bereits einen öffentlichen Schlagabtausch mit Box-Ikone Tyson Fury gegeben, gegen den Joshua wohl im späten Jahr 2026 antreten soll.
Externer Inhalt
Mike Tyson vs. Jake Paul: Die besten Bilder zum Mega-Fight
Mike Tyson vs. Jake Paul: Die besten Bilder zum Mega-Fight
In der Nacht von Freitag auf Samstag fand im AT&T Stadium der Dallas Cowboys in Arlington Texas der mit Spannung erwartete Mega-Fight zwischen Box-Legende Mike Tyson und Youtuber, beziehungsweise Quereinsteiger Jake Paul statt. ran zeigt die besten Bilder.
Walk-on der Kämpfer
Selbstverständlich ist bereits der Einmarsch der Kämpfer ein großes Spektakel. Jake Paul wurde an der Seite seines Bruder Logan Paul in einem Auto in das Stadion gefahren.
Walk-on der Kämpfer
Box-Legende Mike Tyson wählte derweil die klassische Variante,...
Walk-on der Kämpfer
... und machte sich zu Fuß auf in Richtung Ring.
Prominente im Publikum
Bei dem Spektakel in Texas waren natürlich auch unzählige Prominente anwesend. So unter anderen Ex-NFL-Star Rob Gronkowski, der selbst bereits im Wrestling-Ring aufgetreten ist.
Prominente im Publikum
Auch Hollywood-Schauspielerin Charlize Theron zeigte sich im Stadion.
Prominente im Publikum
Auch Cowboys-Besitzer Jerry Jones und der langjährige Cowboys-Tight-End Jason Witten besuchten die Veranstaltung.
Kampf als Mega-Event
80.000 Fans waren bei dem Kampf im AT&T Stadium anwesend.
So lief der Kampf
Die Zuschauer sahen dabei ein eindeutiges Duell. 19 Jahre nach seinem bis dato letzten Kampf war Mike Tyson zwar körperlich in einer straken Verfassung,...
So lief der Kampf
... allerdings auch viel zu langsam und behäbig, um den 27 Jahre alten Paul ernsthaft gefährden zu können.
So lief der Kampf
Der Youtuber traf laut Statistik 78 von 278 Schlägen,..
So lief der Kampf
... Tyson schlug derweil überhaupt nur 97-mal zu und landete mickrige 18 Treffer.
Einstimmige Entscheidung
Zwar hielt die Box-Legende bis zum Ende durch, musste gegen den Jungspund aber eine klare Punkt-Niederlage hinnehmen.
Jake Paul als Sieger
80:72, 78:73 und 78:73 lautete am Ende das einstimmige Votum für Jake Paul.
Pressekonferenz als Sieger
Nach dem Kampf zeigte sich er Youtuber schließlich mit seinem Gürtel vor den anwesenden Journalisten.
Warum der Druck allein auf Anthony Joshua lastet
Sportlich ist dieser Kampf vor allem für einen riskant: Anthony Joshua. Als ehemaliger Weltmeister darf er sich gegen einen Influencer-Boxer eigentlich keine Blöße geben.
Paul hingegen kann kaum verlieren. Selbst eine klare Niederlage ließe sich als mutiger Schritt verkaufen – ein Sieg hingegen würde sein Standing im Boxsport fundamental verändern.
Finanziell lohnt sich der Kampf für beide Seiten unabhängig vom Ausgang. Die kolportierten Summen gehören zu den höchsten, die jemals für einen Boxkampf aufgerufen wurden.
Laut "Mirror" liegt der Gesamtpott bei rund 140 Millionen US-Dollar, andere Quellen sprechen sogar von deutlich höheren Beträgen.
Die genaue Aufteilung ist nicht offiziell bestätigt, doch klar ist: Für Joshua bedeutet der Kampf einen der größten Zahltage seiner Karriere, für Paul den endgültigen Eintritt in eine neue Liga.
Paul vs. AJ: Mega-Show in Miami
Der Kampf ist auf acht Runden à drei Minuten angesetzt. Beim offiziellen Wiegen brachte Paul rund 98 Kilogramm auf die Waage, Joshua etwa 110 Kilogramm – für den Briten ungewöhnlich leicht, für Paul so schwer wie nie zuvor.
Ob es sich am Ende um sportlichen Ernst oder um eine perfekt inszenierte Show handelt, wird sich erst im Ring zeigen. Sicher ist nur: Die Aufmerksamkeit ist enorm, die Fallhöhe ebenso. Und genau das macht diesen Kampf so brisant.