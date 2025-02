Boxprofi Agit Kabayel bleibt ungeschlagen! Der Bochumer besiegt den Chinesen Zhilei Zhang durch K.o. und kommt seinem großen Traum vom WM-Kampf immer näher.

Der deutsche Profiboxer Agit Kabayel darf nach dem nächsten Statement-Sieg auf einen baldigen WM-Kampf hoffen.

Der Schwergewichtler aus Bochum gewann den Ausscheidungsfight des Verbandes WBC am Samstag in Riad gegen den Chinesen Zhilei Zhang durch K.o. in der sechsten Runde und hat als Pflichtherausforderer nun Anspruch auf einen Kampf gegen Weltmeister Oleksandr Usyk. Der 32-Jährige feierte den 26. Sieg im 26. Profikampf und krönte sich zum Interims-Champion der WBC. Zhang kassierte in seinem 31. Kampf seine dritte Niederlage.

"Ich fühle mich großartig. Das war ein unfassbarer Kampf. Ich bin allen Leuten, die mich hier angefeuert haben, so dankbar. Zwischendurch habe ich gedacht, dass ich in Bochum bin, so laut waren die Agit-Sprechchöre", sagte Kabayel: "Ich habe wieder bewiesen, warum mich die Leute den Leberking nennen. Das ist meine Spezialität."

Kabayel wandelt damit weiter auf Spuren von Max Schmeling, der vor fast 100 Jahren als bisher einziger Deutscher auf dem Schwergewichts-Thron saß. Ob ein Fight gegen Usyk auch wirklich zustande kommt, ist jedoch offen - ein Vereinigungskampf mit IBF-Weltmeister Daniel Dubois könnte für den Ukrainer finanziell lukrativer sein.