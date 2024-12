Boxen - Wladimir Klitschko: Sensations-Rückkampf gegen Tyson Fury?

Kommt es zum Sensations-Comeback von Wladimir Klitschko? Turki Al-Sheikh arbeitet offenbar an einem Deal.

Steigt Wladimir Klitschko noch einmal gegen Tyson Fury in den Ring?

Turki Al-Sheikh arbeitet daran. Der Geschäftsmann aus Saudi-Arabien gilt als aktuell mächtigster Mann im Boxsport, zuletzt sorgte er für Aufsehen, als er für Mike Tyson ein Mega-Angebot geschnürt haben soll: Rund 665 Millionen Euro für einen Rückkampf gegen Jake Paul.

Zum Vergleich: Für das Comeback vor einigen Wochen kassierte "Iron Mike" wohl eine Gage im Bereich von 20 bis 40 Millionen Euro (die Hintergründe zum Box-Spektakel).

Ein Klitschko-Comeback wäre allerdings eine noch größere Sensation.

In der Show von Kampfsport-Insider Ariel Helwani sprach Al-Sheikh vor dem zweiten Kampf zwischen Oleksandr Usyk und Tyson Fury, der am 21. Dezember über die Bühne geht, über die Optionen nach dem WM-Duell der Schwergewichte: "Auf das Ergebnis von Tyson vs. Usyk warten viele Leute. Einer von ihnen ist Daniel Dubois. Ein anderer ist Anthony Joshua. Gleichzeitig gibt es noch eine dritte Person."