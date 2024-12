Tyson Fury vs. Oleksandr Usyk: Bart-Eklat vor dem großen Kampf

Doch nur wenige Stunden vor dem am Samstagabend um 23 Uhr im saudi-arabischen Riad beginnenden Fight ist um den Rauschebart des Briten ein heftiger Streit entflammt.

Tyson Fury will im Rückkampf gegen Oleksander Usyk die Niederlage von vor sieben Monaten wieder gutmachen.

Tyson Fury: Bart soll bleiben - WBC lenkt ein

Bei Furys Entourage sieht man den Vollbart als regelkonform an. Manager Spencer Brown erklärte "ESPN", dass der Bart unangetastet bleibe.

Und was sagt der WBC selbst? Schließlich war Fury schon am Freitag beim Wiegen mit seinem dichten Bartwuchs zu sehen. Präsident Mauricio Sulaiman beschwichtigte bei "Sky Sport": "Es existiert eine Regel und die Boxkommission hat ihn überprüft und kein Problem festgestellt. Das sind die typischen Psychospielchen vor so einem großen Kampf."

Dennoch wolle der Verband den Briten tatsächlich bitten, den Bart zu trimmen. Klarheit gibt es wohl erst, wenn Fury zum Kampf in den Ring steigt.