Conor McGregor vs. Logan Paul: Mega-Fight in Indien offenbar vor Abschluss

Conor McGregor und Logan Paul heizen mit Social-Media-Posts die Spekulationen an. Der Box-Kampf zwischen dem MMA-Superstar und dem YouTuber soll in Indien stattfinden, beiden winkt eine unglaubliche Summe an Geld.

Die jüngsten Twitter-Aktivitäten von Conor McGregor lassen vermuten, dass ein Box-Kampf gegen YouTube-Superstar Logan Paul perfekt ist.

Der irische Superstar, der zuletzt einen Prozess wegen Vergewaltigungsvorwürfen verlor und eine hohe Strafe zahlen musste, retweetete zwei Tweets, die Details zu dem Kampf verkündeten.

"Conor McGregor und Logan Paul werden im Rahmen der historischen Tourismuskampagne 'Visit India' kämpfen, die beiden werden im legendären Wankhede-Stadion in Mumbai aufeinandertreffen. Die beiden werden für ihre Bemühungen reichlich belohnt: McGregor geht mit 250 Millionen Dollar nach Hause, was den Kampf zu einem der finanziell lohnendsten der Geschichte macht", schrieb der Account "The Mac Life".

McGregor teilte diesen Tweet und noch einen weiteren, der ähnliche Informationen enthielt. Diesen versah er mit der indischen Flagge und einem Herzen. Einen Instagram-Post der Seite "Happy Punch", der über McGregors Tweets berichtete, likte wiederum Logan Paul - was die Spekulationen zusätzlich befeuert.