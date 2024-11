"Ich bedauere nichts. Ich habe verloren, aber dennoch gewonnen", sagte der Ex-Champ nach dem Kampf, der im Mai geplatzt war, weil Tyson dramatisch an einem Magengeschwür gelitten hatte: "Damals wäre ich beinahe gestorben, habe acht Liter Blut verloren. Ich musste so kämpfen, um hier im Ring zu stehen."

Der einstmals gefürchtetste Schwergewichts-Schläger war nach 19 Jahren Pause zurückgekehrt, um gegen den nicht einmal halb so alten Paul anzutreten - einen zum Boxer umgeschulten "Youtuber", den der junge Tyson einst roh zum Frühstück verspeist hätte. Der alte Tyson war jedoch nur noch eine Tyson-Karikatur, tapste wie ein dem Tode geweihter Zirkusbär durch den Ring, schaffte es über die Runden, unterlag aber deutlichst nach Punkten.

Arg zerbeult schleppte sich der eiserne Mike Tyson in ein Golfcart und tuckerte in den Katakomben der Arena von Dallas davon. Nach einem unwürdigen Spektakel blieben für die Box-Legende, die einst Angst und Schrecken verbreitete, nur noch Häme und Mitleid übrig - neben rund 40 Millionen Dollar freilich, die der chancenlose 58-Jährige für seine krachende Comeback-Niederlage gegen Jake Paul kassiert haben soll.

Die Rückkehr von Mike Tyson in den Ring ernüchtert - und lässt Schlimmes für die Zukunft des Boxports befürchten. Denn die Niederlage gegen Jake Paul fällt deutlich aus.

Tyson nach Niederlage: "Glaube nicht, dass es mein letzter Kampf war

Die Frage, was ein fast 60-Jähriger dergestalt im Ring zu suchen hat, hatten alle Beteiligten mit Aussicht auf Riesen-Reibach ignoriert. Streaming-Gigant "Netflix" inszenierte Tyson vs. Paul als Doku-Soap, laut dem Portal verfolgten 60 Millionen Accounts und damit wohl über 100 Millionen Menschen den Kampf. In der Arena waren bei Preisen bis zu mehreren Hunderttausend Dollar 80.000 Fans dabei.