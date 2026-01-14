- Anzeige -
Darts

Darts: Dom Taylor nach positivem Dopingtest bei WM gesperrt

  • Veröffentlicht: 14.01.2026
  • 22:20 Uhr
  • Chris Lugert

Bei der Darts-WM wurde Dom Taylor wegen eines positiven Dopingtests ausgeschlossen. Jetzt steht das Strafmaß gegen den 27-Jährigen fest.

Dartsprofi Dom Taylor ist nach seinem positiven Dopingtest bei der WM in London für sechs Monate gesperrt worden. Dieses Urteil fällte die Darts Regulation Authority (DRA).

Demnach sei die DRA nach einer Anhörung zu dem Ergebnis gekommen, dass Taylor zwar sowohl Cannabis als auch Kokain eingenommen habe, der Konsum habe jedoch "außerhalb des Wettkampfs und nicht nach Beginn der Weltmeisterschaft" stattgefunden. Damit bleibt Taylor eine erheblich längere Sperre erspart.

Der 27-Jährige hatte bei dem Turnier im Alexandra Palace sein Erstrundenspiel gegen den Schweden Oskar Lukasiak mit 3:0 gewonnen, bei einem anschließenden Dopingtest fiel er jedoch durch. Taylor wurde vom Turnier ausgeschlossen, sein eigentlicher Zweitrundengegner Jonny Clayton erhielt ein Freilos.

PDC strich Preisgeld für Dom Taylor

Via Facebook entschuldigte sich Taylor wenig später für seine Handlungen und erklärte, er habe mit einigen persönlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Zudem wolle er sich professionelle Hilfe suchen.

Die PDC entschied sich noch während der WM dafür, dass Taylor sein bei der WM gewonnenes Preisgeld nicht ausgezahlt bekommt. Dadurch rutschte er in der Weltrangliste aus den Top-64 und verlor seine Tour Card.

Bereits vor der WM 2025 ein Jahr zuvor war Taylor durch einen Drogentest gefallen. Damals erhielt er als Reaktion eine einmonatige Sperre.

