Darts-WM 2026: Max Hopp vor Rückkehr in den Ally Pally

Max Hopp hat bei den Players-Championship-Turnieren in Hildesheim einen großen Schritt in Richtung WM-Teilnahme gemacht.

Max Hopp hat bei den Players Championships 29 und 30 in Hildesheim starke Leistungen gezeigt und seine Chancen auf eine Teilnahme an der PDC World Darts Championship 2026 verbessert.

Doch die endgültige Qualifikation ist noch nicht gesichert: Nach seinen Erfolgen liegt Hopp in der ProTour Order of Merit auf Rang 97 mit 27.250 Pfund Preisgeld.

Unter Berücksichtigung der bereits über die PDC Order of Merit qualifizierten Spieler belegt er effektiv Platz 32 in der relevanten Liste für die WM-Qualifikation. Die Top 40 nicht anderweitig qualifizierten Spieler der ProTour-Rangliste erhalten einen Startplatz im Alexandra Palace. Damit wäre er nach aktuellem Stand qualifiziert.