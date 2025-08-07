Der ehemalige Darts-Weltmeister Adrian Lewis spricht in einem Interview über Alkohol in seinem Sport. Dabei erwähnt er auch ein positives Beispiel.

Dass in der Darts-Welt Alkohol und Sport oft Hand in Hand gehen, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Sport genießt nicht umsonst den Ruf des Kneipensports. Doch genau damit möchte Darts-Profi Adrian Lewis brechen.

Im Gespräch mit dem "Escape Magazine" äußert er sich offen zum Thema Alkoholkonsum im Profi-Darts: "Ich denke, die beste Politik ist, nicht zu trinken. Wenn sie das ignorieren können, wäre das für die Zukunft das Beste."

Für Lewis steht die Gesundheit, sowohl seine eigene als auch die seiner Kollegen, an erster Stelle. Ein positives Beispiel sei für ihn Chris Dobey: "Chris trinkt nicht – zumindest nicht, bis er fertig ist. Und dann geht er aufs Ganze."

Auch die neue Darts-Generation scheint laut Lewis einen anderen Weg einzuschlagen. Vor allem Luke Littler gilt als Symbol des Wandels.