Darts
Adrian Lewis über Alkohol im Darts: "Die beste Politik ist, nicht zu trinken"
- Veröffentlicht: 07.08.2025
- 12:25 Uhr
- ran
Der ehemalige Darts-Weltmeister Adrian Lewis spricht in einem Interview über Alkohol in seinem Sport. Dabei erwähnt er auch ein positives Beispiel.
Dass in der Darts-Welt Alkohol und Sport oft Hand in Hand gehen, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Sport genießt nicht umsonst den Ruf des Kneipensports. Doch genau damit möchte Darts-Profi Adrian Lewis brechen.
Im Gespräch mit dem "Escape Magazine" äußert er sich offen zum Thema Alkoholkonsum im Profi-Darts: "Ich denke, die beste Politik ist, nicht zu trinken. Wenn sie das ignorieren können, wäre das für die Zukunft das Beste."
- Darts-Verband verbietet Transfrauen die Teilnahme
- Littler und seine Vorgänger: Alle Weltmeister seit 1994
Für Lewis steht die Gesundheit, sowohl seine eigene als auch die seiner Kollegen, an erster Stelle. Ein positives Beispiel sei für ihn Chris Dobey: "Chris trinkt nicht – zumindest nicht, bis er fertig ist. Und dann geht er aufs Ganze."
Auch die neue Darts-Generation scheint laut Lewis einen anderen Weg einzuschlagen. Vor allem Luke Littler gilt als Symbol des Wandels.
Adrian Lewis plant Comeback auf der großen Bühne
"Die Jungs sind immer an ihren Handys und spielen", sagt der 40-Jährige: "So ist diese Generation nun einmal – sie ist durch Social Media anders geworden. Aber ich wette, sie haben trotzdem Spaß. Sonst wäre es ziemlich langweilig."
Während sich das Verhalten der Spieler wandelt, bleibt das Publikum beim Alten: laut, trinkfreudig und vor allem bierbegeistert.
Auch sportlich will Lewis wieder angreifen. In den vergangenen Jahren stand vor allem die Familie im Vordergrund. Jetzt ist der Weltmeister von 2011 und 2012 bereit für die Rückkehr: "Ich kann es kaum erwarten, zurückzukehren! Ich spiele ein Paarturnier, das International Pairs, mit Steve Beaton. Das wird richtig Spaß machen. Und dann schauen wir im Januar, wie es um eine Tour Card steht."