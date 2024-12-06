Darts: Wessel Nijman - vom Betrüger zum Gewinn beim European Tour Event in Göttingen

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Wettbetrug von Nijman fällt auf Danach war es für Nijman erstmal vorbei mit Darts, zumindest auf relevanter Ebene. Und das aus gutem Grund. Denn während eines Online-Turniers im Mai 2020 verlor er mit Absicht eine Partie. Der Betrug flog auf, weil ungewöhnlich hohe Beträge auf sein Match gegen David Evans in der Modus Icons of Darts gesetzt wurden. Über einen Freund wurde Nijman zuvor von einer Person der Vorschlag unterbreitet, mit Absicht die Doppelfelder zu verfehlen und dafür "eine Menge Geld" zu erhalten - und er machte mit. "Ich bin von außen unter Druck gesetzt worden, habe dem zugestimmt, und trage die Verantwortung für meine Taten", erklärte Nijman kurz darauf und hob hervor, dass er es sehr bereue.

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Nach Wettbetrug: Wessel Nijman erst seit Februar 2023 wieder bei der PDC am Start Weil er sich einsichtig zeigte, sein Vergehen schnell zugab und an einer Aufklärungskampagne zum Thema Spielmanipulation inklusive Aufnahme eines Informationsvideos teilnahm, wurde die Hälfte der Sanktion zur Bewährung ausgesetzt. "Ich war mir nicht sicher, ob ich jemals wieder zurückkommen und Darts spielen würde", gestand er im Oktober 2025 im "The Darts Show Podcast". Doch er kam zurück, seit Februar 2023 darf er wieder an offiziellen PDC-Turnieren teilnehmen. Seine Leistungen sind seitdem so beeindruckend, dass er bei der Darts-WM 2025 zum Favoritenkreis gehörte. Die Buchmacher sahen seine Chance auf die Sid Waddell Trophy ungewöhnlich hoch, zumindest im Verhältnis zu seiner Platzierung in der Order of Merit zum damaligen Zeitpunkt (Rang 58). Bei den meisten Wettanbietern stand er in der Top 8, vor (teilweise formschwachen) Größen wie Rob Cross, Chris Dobey, Stephen Bunting oder Gerwyn Price.

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Darts-WM 2025: Wessel Nijman mit starken Vorstellungen nach PDC-Comeback "Mein Bruder war in einem örtlichen Darts-Klub, mit Turnieren für Leute unter 18. Dann hat er Niels und mich mitgenommen", erzählte Nijman unlängst von seinen Anfängen. Niels heißt mit Nachnamen Zonneveld, war früher Nijmans Nachbar und war im Dezember ebenfalls im Ally Pally dabei. Gemeinsam arbeiteten sich Nijman und Zonneveld ihren Weg durch die unterklassigen Jugend-Turniere in den Niederlanden bis hin zur European Tour. Dann folgte Nijmans Betrug, der aber irgendwie doch eine Wende zum Guten darstellte.

Darts-WM: Volllegenden und One Hit Wonder - alle Weltmeister seit 2000

Nach seinem PDC-Comeback gewann der ebenso hochgewachsene wie schlaksige Niederländer drei Turniere auf der Development Tour und scheiterte bei der World Youth Championship erst im Halbfinale. Das WM-Ticket war trotzdem sicher, direkt zum Auftakt setzte es aber eine Pleite gegen Legende Steve Beaton. 2024 knüpfte er nahtlos an diese Leistungen an.

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WM-Mitfavorit Wessel Nijman: Erster PDC-Titel und ein starker Grand Slam of Darts Nijman schloss die Development Tour als Erster ab und spielte, abgesehen von der WM 2024, seine ersten Major-Turniere. Dabei gelang ein Achtelfinal-Einzug bei den World Series of Darts Finals. Bei der Hungarian Darts Trophy wurde er erst im Viertelfinale von Landsmann Gian van Veen, mittlerweile WM-Finalist und Nummer drei der Order of Merit, gestoppt. "Ich kenne ihn gut aus der Juniorenzeit. Schon damals war er einer der Besten in den Niederlanden. Ich denke, Wessel ist von Natur ein größeres Talent als ich. Er ist ruhig, stoisch, selbstbewusst und weiß, wie gut er ist. Er hat vor niemandem Angst", lobte van Veen seinen Kontrahenten gegenüber "AD.nl" nach dem Grand Slam of Darts.

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Darts: Order of Merit nach der WM 2026 - Luke Littler setzt sich ab 1 / 43 © IMAGO/SID/Shane Healey Darts: Die aktuelle Order of Merit

Nach der Darts-WM 2026 dominiert Luke Littler die Order of Merit mehr denn je. Wer steht außerdem in den Top 10? Und wo finden sich die Deutschen wieder? Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 10. Januar 2026). © Pro Sports Images Platz 100: Arno Merk (GER)

Preisgeld in Pfund: 37.500 © Action Plus Platz 91: Stefan Bellmont (SUI)

Preisgeld in Pfund: 43.750 © Action Plus Platz 90: Dominik Grüllich (GER)

Preisgeld in Pfund: 44.250 © 2025 Getty Images Platz 83: Max Hopp (GER)

Preisgeld in Pfund: 58.250 © Pro Sports Images Platz 71: Florian Hempel (GER)

Preisgeld in Pfund: 78.750 © Pro Sports Images Platz 62: Lukas Wenig (GER)

Preisgeld in Pfund: 101.250 © Pro Sports Images Platz 55: Mensur Suljovic (AUT)

Preiseld in Pfund: 127.750 © Action Plus Platz 54: Niko Springer (GER)

Preisgeld in Pfund: 129.750 © 2025 Getty Images Platz 47: Gabriel Clemens (GER)

Preisgeld in Pfund: 154.250 © 2025 Getty Images Platz 34: Ricardo Pietreczko (GER)

Preisgeld in Pfund: 293.000 © Action Plus Platz 32: Michael Smith (ENG)

Preisgeld in Pfund: 303.500 © 2025 Getty Images Platz 31: Peter Wright (SCO)

Preisgeld in Pfund: 311.500 © Action Plus Platz 30: Dirk van Duijvenbode (NED)

Preisgeld in Pfund: 319.750 © 2025 Getty Images Platz 29: Wessel Nijman (NED)

Preisgeld in Pfund: 320.750 © 2025 Getty Images Platz 28: Krzysztof Ratajski (POL)

Preisgeld in der Pfund: 322.500 © 2025 Getty Images Platz 27: Ritchie Edhouse (ENG)

Preisgeld in Pfund: 324.000 © 2025 Getty Images Platz 26: Cameron Menzies (SCO)

Preisgeld in Pfund: 325.250 © 2025 Getty Images Platz 25: Dimitri Van den Bergh (BEL)

Preisgeld in Pfund: 335.250 © Pro Sports Images Platz 24: Ryan Joyce (ENG)

Preisgeld in Pfund: 345.000 © 2025 Getty Images Platz 23: Daryl Gurney (NIR)

Preisgeld in Pfund: 346.500 © Action Plus Platz 22: Dave Chisnall (ENG)

Preisgeld in Pfund: 362.500 © Pro Sports Images Platz 21: Luke Woodhouse (ENG)

Preisgeld in Pfund: 383.000 © 2025 Getty Images Platz 20: Rob Cross (ENG)

Preisgeld in Pfund: 389.000 © 2025 Getty Images Platz 19: Mike De Decker (BEL)

Preisgeld in Pfund: 413.500 © Action Plus Platz 18: Jermaine Wattimena (NED)

Preisgeld in Pfund: 423.000 © 2025 Getty Images Platz 17: Damon Heta (AUS)

Preisgeld in Pfund: 439.000 © Pro Sports Images Platz 16: Ross Smith (ENG)

Preisgeld in Pfund: 447.750 © Action Plus Platz 15: Martin Schindler (GER)

Preisgeld in Pfund: 458.250 © 2025 Getty Images Platz 14: Nathan Aspinall (ENG)

Preisgeld in Pfund: 460.000 © 2025 Getty Images Platz 13: Chris Dobey (ENG)

Preisgeld in Pfund: 505.250 © Action Plus Platz 12: Gerwyn Price (WAL)

Preisgeld in Pfund: 521.000 © 2025 Getty Images Platz 11: James Wade (ENG)

Preisgeld in Pfund: 544.250 © Action Plus Platz 10: Danny Noppert (NED)

Preisgeld in Pfund: 550.750 © Action Plus Platz 9: Josh Rock (NIR)

Preisgeld in Pfund: 555.500 © Action Plus Platz 8: Ryan Searle (ENG)

Preisgeld in Pfund: 568.000 © 2025 Getty Images Platz 7: Stephen Bunting (ENG)

Preisgeld in Pfund: 593.750 © 2026 Getty Images Platz 6: Gary Anderson (SCO)

Preisgeld in Pfund: 609.500 © 2025 Getty Images Platz 5: Jonny Clayton (WAL)

Preisgeld in Pfund: 625.000 © Action Plus Platz 4: Michael van Gerwen (NED)

Preisgeld in Pfund: 691.250 © Action Plus Platz 3: Gian van Veen (NED)

Preisgeld in Pfund: 912.500 © 2025 Getty Images Platz 2: Luke Humphries (ENG)

Preisgeld in Pfund: 1.172.000 © 2026 Getty Images Platz 1: Luke Littler (ENG)

Preisgeld in Pfund: 2.770.500