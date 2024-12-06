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Jahres-Highlight im Ally Pally steht an

Darts: Wessel Nijman - vom Betrüger zum Gewinn beim European Tour Event in Göttingen

  • Aktualisiert: 15.03.2026
  • 22:34 Uhr
  • Marcel Schwenk

Bei der Darts-WM gehörte Wessel Nijman zum Favoritenkreis, scheiterte allerdings in der zweiten Runde an Gabriel Clemens. Jetzt gewann er sein erstes European Tour Event. Über den schnellen Aufstieg des 25-Jährigen, der vor wenigen Jahren noch ein Buhmann der Szene war.

Von Marcel Schwenk

Gabriel Clemens warf bei der Darts-WM 2026 in London einen der umstrittensten Darts-Spieler aus dem Turnier. Der Gegner des Deutschen, Niederländer Wessel Nijman, blickt auf eine umstrittene Vergangenheit zurück: Er wurde beim Wettbetrug erwischt!

Jetzt gewann der 25-Jährige sein erstes European Tour Event von der PDC. In Göttingen setzte er sich im Finale gegen Gerwyn Price mit 8:3 durch.

Ein Aufstieg der vor einigen Jahren so nicht abzusehen war. Denn das Urteil, das das Leben von Nijman für eine nicht unerhebliche Zeit maßgeblich verändern sollte, wurde am 27. Oktober 2020 offiziell verkündet.

"Der Ausschuss beschloss, dass eine angemessene Sanktion in diesem Fall darin besteht, Wessel Nijman für einen Zeitraum von fünf Jahren vom 18. August 2020 (dem Datum seiner ursprünglichen Suspendierung) bis zum 17. August 2025 um Mitternacht vom Sport auszuschließen", hieß es in dem Statement der Aufsichtsbehörde Darts Regulation Authority.

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Wettbetrug von Nijman fällt auf

Danach war es für Nijman erstmal vorbei mit Darts, zumindest auf relevanter Ebene. Und das aus gutem Grund. Denn während eines Online-Turniers im Mai 2020 verlor er mit Absicht eine Partie. Der Betrug flog auf, weil ungewöhnlich hohe Beträge auf sein Match gegen David Evans in der Modus Icons of Darts gesetzt wurden.

Über einen Freund wurde Nijman zuvor von einer Person der Vorschlag unterbreitet, mit Absicht die Doppelfelder zu verfehlen und dafür "eine Menge Geld" zu erhalten - und er machte mit.

"Ich bin von außen unter Druck gesetzt worden, habe dem zugestimmt, und trage die Verantwortung für meine Taten", erklärte Nijman kurz darauf und hob hervor, dass er es sehr bereue.

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Nach Wettbetrug: Wessel Nijman erst seit Februar 2023 wieder bei der PDC am Start

Weil er sich einsichtig zeigte, sein Vergehen schnell zugab und an einer Aufklärungskampagne zum Thema Spielmanipulation inklusive Aufnahme eines Informationsvideos teilnahm, wurde die Hälfte der Sanktion zur Bewährung ausgesetzt.

"Ich war mir nicht sicher, ob ich jemals wieder zurückkommen und Darts spielen würde", gestand er im Oktober 2025 im "The Darts Show Podcast".

Doch er kam zurück, seit Februar 2023 darf er wieder an offiziellen PDC-Turnieren teilnehmen. Seine Leistungen sind seitdem so beeindruckend, dass er bei der Darts-WM 2025 zum Favoritenkreis gehörte.

Die Buchmacher sahen seine Chance auf die Sid Waddell Trophy ungewöhnlich hoch, zumindest im Verhältnis zu seiner Platzierung in der Order of Merit zum damaligen Zeitpunkt (Rang 58). Bei den meisten Wettanbietern stand er in der Top 8, vor (teilweise formschwachen) Größen wie Rob Cross, Chris Dobey, Stephen Bunting oder Gerwyn Price.

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Darts-WM 2025: Wessel Nijman mit starken Vorstellungen nach PDC-Comeback

"Mein Bruder war in einem örtlichen Darts-Klub, mit Turnieren für Leute unter 18. Dann hat er Niels und mich mitgenommen", erzählte Nijman unlängst von seinen Anfängen. Niels heißt mit Nachnamen Zonneveld, war früher Nijmans Nachbar und war im Dezember ebenfalls im Ally Pally dabei.

Gemeinsam arbeiteten sich Nijman und Zonneveld ihren Weg durch die unterklassigen Jugend-Turniere in den Niederlanden bis hin zur European Tour. Dann folgte Nijmans Betrug, der aber irgendwie doch eine Wende zum Guten darstellte.

Darts-WM: Volllegenden und One Hit Wonder - alle Weltmeister seit 2000

Nach seinem PDC-Comeback gewann der ebenso hochgewachsene wie schlaksige Niederländer drei Turniere auf der Development Tour und scheiterte bei der World Youth Championship erst im Halbfinale. Das WM-Ticket war trotzdem sicher, direkt zum Auftakt setzte es aber eine Pleite gegen Legende Steve Beaton. 2024 knüpfte er nahtlos an diese Leistungen an.

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WM-Mitfavorit Wessel Nijman: Erster PDC-Titel und ein starker Grand Slam of Darts

Nijman schloss die Development Tour als Erster ab und spielte, abgesehen von der WM 2024, seine ersten Major-Turniere. Dabei gelang ein Achtelfinal-Einzug bei den World Series of Darts Finals. Bei der Hungarian Darts Trophy wurde er erst im Viertelfinale von Landsmann Gian van Veen, mittlerweile WM-Finalist und Nummer drei der Order of Merit, gestoppt.

"Ich kenne ihn gut aus der Juniorenzeit. Schon damals war er einer der Besten in den Niederlanden. Ich denke, Wessel ist von Natur ein größeres Talent als ich. Er ist ruhig, stoisch, selbstbewusst und weiß, wie gut er ist. Er hat vor niemandem Angst", lobte van Veen seinen Kontrahenten gegenüber "AD.nl" nach dem Grand Slam of Darts.

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Darts: Order of Merit nach der WM 2026 - Luke Littler setzt sich ab

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<em><strong>Darts: Die aktuelle Order of Merit</strong><br>Nach der Darts-WM 2026 dominiert Luke Littler die Order of Merit mehr denn je. Wer steht außerdem in den Top 10? Und wo finden sich die Deutschen wieder? Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 10. Januar 2026). </em>
© IMAGO/SID/Shane Healey

Darts: Die aktuelle Order of Merit
Nach der Darts-WM 2026 dominiert Luke Littler die Order of Merit mehr denn je. Wer steht außerdem in den Top 10? Und wo finden sich die Deutschen wieder? Die aktuelle Darts-Geldrangliste (Quelle: dartsrankings.com; Stand: 10. Januar 2026).

<strong>Platz 100: Arno Merk (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 37.500
© Pro Sports Images

Platz 100: Arno Merk (GER)
Preisgeld in Pfund: 37.500

<strong>Platz 91: Stefan Bellmont (SUI)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 43.750
© Action Plus

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Preisgeld in Pfund: 43.750

<strong>Platz 90: Dominik Grüllich (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 44.250
© Action Plus

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Preisgeld in Pfund: 44.250

<strong>Platz 83: Max Hopp (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 58.250
© 2025 Getty Images

Platz 83: Max Hopp (GER)
Preisgeld in Pfund: 58.250

<strong>Platz 71: Florian Hempel (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 78.750
© Pro Sports Images

Platz 71: Florian Hempel (GER)
Preisgeld in Pfund: 78.750

<strong>Platz 62: Lukas Wenig (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 101.250
© Pro Sports Images

Platz 62: Lukas Wenig (GER)
Preisgeld in Pfund: 101.250

<strong>Platz 55: Mensur Suljovic (AUT)</strong><br>Preiseld in Pfund: 127.750
© Pro Sports Images

Platz 55: Mensur Suljovic (AUT)
Preiseld in Pfund: 127.750

<strong>Platz 54: Niko Springer (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 129.750
© Action Plus

Platz 54: Niko Springer (GER)
Preisgeld in Pfund: 129.750

<strong>Platz 47: Gabriel Clemens (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 154.250
© 2025 Getty Images

Platz 47: Gabriel Clemens (GER)
Preisgeld in Pfund: 154.250

<strong>Platz 34: Ricardo Pietreczko (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 293.000
© 2025 Getty Images

Platz 34: Ricardo Pietreczko (GER)
Preisgeld in Pfund: 293.000

<strong>Platz 32: Michael Smith (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 303.500
© Action Plus

Platz 32: Michael Smith (ENG)
Preisgeld in Pfund: 303.500

<strong>Platz 31: Peter Wright (SCO)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 311.500
© 2025 Getty Images

Platz 31: Peter Wright (SCO)
Preisgeld in Pfund: 311.500

<strong>Platz 30: Dirk van Duijvenbode (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 319.750
© Action Plus

Platz 30: Dirk van Duijvenbode (NED)
Preisgeld in Pfund: 319.750

<strong>Platz 29: Wessel Nijman (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 320.750
© 2025 Getty Images

Platz 29: Wessel Nijman (NED)
Preisgeld in Pfund: 320.750

<strong>Platz 28: Krzysztof Ratajski (POL)</strong><br>Preisgeld in der Pfund: 322.500
© 2025 Getty Images

Platz 28: Krzysztof Ratajski (POL)
Preisgeld in der Pfund: 322.500

<strong>Platz 27: Ritchie Edhouse (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 324.000
© 2025 Getty Images

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Preisgeld in Pfund: 324.000

<strong>Platz 26: Cameron Menzies (SCO)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 325.250
© 2025 Getty Images

Platz 26: Cameron Menzies (SCO)
Preisgeld in Pfund: 325.250

<strong>Platz 25: Dimitri Van den Bergh (BEL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 335.250
© 2025 Getty Images

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<strong>Platz 24: Ryan Joyce (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 345.000
© Pro Sports Images

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<strong>Platz 23: Daryl Gurney (NIR)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 346.500
© 2025 Getty Images

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<strong>Platz 22: Dave Chisnall (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 362.500
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Platz 22: Dave Chisnall (ENG)
Preisgeld in Pfund: 362.500

<strong>Platz 21: Luke Woodhouse (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 383.000
© Pro Sports Images

Platz 21: Luke Woodhouse (ENG)
Preisgeld in Pfund: 383.000

<strong>Platz 20: Rob Cross (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 389.000
© 2025 Getty Images

Platz 20: Rob Cross (ENG)
Preisgeld in Pfund: 389.000

<strong>Platz 19: Mike De Decker (BEL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 413.500
© 2025 Getty Images

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Preisgeld in Pfund: 413.500

<strong>Platz 18: Jermaine Wattimena (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 423.000
© Action Plus

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Preisgeld in Pfund: 423.000

<strong>Platz 17: Damon Heta (AUS)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 439.000
© 2025 Getty Images

Platz 17: Damon Heta (AUS)
Preisgeld in Pfund: 439.000

<strong>Platz 16: Ross Smith (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 447.750
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<strong>Platz 15: Martin Schindler (GER)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 458.250
© Action Plus

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<strong>Platz 14: Nathan Aspinall (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 460.000
© 2025 Getty Images

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Preisgeld in Pfund: 460.000

<strong>Platz 13: Chris Dobey (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 505.250
© 2025 Getty Images

Platz 13: Chris Dobey (ENG)
Preisgeld in Pfund: 505.250

<strong>Platz 12: Gerwyn Price (WAL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 521.000
© Action Plus

Platz 12: Gerwyn Price (WAL)
Preisgeld in Pfund: 521.000

<strong>Platz 11: James Wade (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 544.250
© 2025 Getty Images

Platz 11: James Wade (ENG)
Preisgeld in Pfund: 544.250

<strong>Platz 10: Danny Noppert (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 550.750
© Action Plus

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Preisgeld in Pfund: 550.750

<strong>Platz 9: Josh Rock (NIR)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 555.500
© Action Plus

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<strong>Platz 8: Ryan Searle (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 568.000
© Action Plus

Platz 8: Ryan Searle (ENG)
Preisgeld in Pfund: 568.000

<strong>Platz 7: Stephen Bunting (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 593.750
© 2025 Getty Images

Platz 7: Stephen Bunting (ENG)
Preisgeld in Pfund: 593.750

<strong>Platz 6: Gary Anderson (SCO)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 609.500
© 2026 Getty Images

Platz 6: Gary Anderson (SCO)
Preisgeld in Pfund: 609.500

<strong>Platz 5: Jonny Clayton (WAL)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 625.000
© 2025 Getty Images

Platz 5: Jonny Clayton (WAL)
Preisgeld in Pfund: 625.000

<strong>Platz 4: Michael van Gerwen (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 691.250
© Action Plus

Platz 4: Michael van Gerwen (NED)
Preisgeld in Pfund: 691.250

<strong>Platz 3: Gian van Veen (NED)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 912.500
© Action Plus

Platz 3: Gian van Veen (NED)
Preisgeld in Pfund: 912.500

<strong>Platz 2: Luke Humphries (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund: 1.172.000
© 2025 Getty Images

Platz 2: Luke Humphries (ENG)
Preisgeld in Pfund: 1.172.000

<strong>Platz 1: Luke Littler (ENG)</strong><br>Preisgeld in Pfund:&nbsp;2.770.500
© 2026 Getty Images

Platz 1: Luke Littler (ENG)
Preisgeld in Pfund: 2.770.500

Dort machte Nijman, der kurz zuvor noch seinen ersten Titel auf der Pro Tour holte, so richtig auf sich aufmerksam. Zwar schied er in der "Todesgruppe" mit van Veen, Josh Rock und Stephen Bunting ohne Sieg aus, spielte dabei aber einen unfassbaren Average von 107,70. Hätte van Veen das nicht noch übertrumpft, hätte Nijman sich den Gruppenphasen-Average-Rekord von Phil Taylor gekrallt.

Nun gewann er in Göttingen seinen erstes European Tour Event und damit seinen ersten großen PDC-Titel. In der Order of Merit belegt der Niederländer derzeit (Stand: 15. März 2026) mit einem Preisgeld von 402.250 Pfund einen starken 20. Platz.

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