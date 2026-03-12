- Anzeige -
6. spieltag

Premier League Darts: Jonny Clayton holt Tagessieg und enthüllt Erkrankung

  • Aktualisiert: 13.03.2026
  • 09:49 Uhr
  • ran.de

Jonny Clayton sichert sich am 6. Spieltag der Premier League Darts den Tagessieg - und enthüllt in der Folge eine Erkrankung.

Am 6. Spieltag der Premier League Darts in Nottingham hat sich Jonny Clayton den Tagessieg gesichert. Der Waliser schlug im Finale Luke Humphries deutlich mit 6:1.

Nach seinem Trimph enthüllte Clayton, dass er an einer Krankheit leidet: "Ich bin sehr stolz auf mich. Offensichtlich humple ich, weil ich an Gicht leide”, erklärte er im Interview mit "Sport1".

"Ich habe heute Abend nicht viel erwartet, aber den zweiten Tagessieg eingefahren. Deswegen habe ich ein großes Lächeln im Gesicht." Und weiter: "Ich habe Schmerzen in meinem linken Knöchel, deswegen ist es schwer für mich zu laufen."

Glücklicherweise habe er die Schmerzen aber nicht in seinem Arm "und die Darts sind gut geflogen."

Im Halbfinale bezwang Clayton zuvor Stephen Bunting mit 6:3, nachdem Bunting zwei Möglichkeiten auf einen Break verpasste.

Van Gerwen scheitert in Nottingham früh

Humphries konnte sein Halbfinale mit einem 128er Finish gegen Luke Littler knapp mit 6:5 gewinnen. Es war der erste Sieg des Engländers gegen den Weltranglistenzweiten nach zuletzt fünf verlorenen Partien in Folge.

Im ersten Spiel gewann Bunting mit 6:1 gegen Josh Rock. Clayton bezwang den Niederländer Michael van Gerwen mit 6:3, während sich Humphries mit 6:4 gegen Gian van Veen durchsetze.

Im vierten Viertelfinale siegte der amtierende Weltmeister Luke Littler nach drei vergebenen Matchdarts mit 6:5 gegen Gerwyn Price.

