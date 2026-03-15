Darts-Star Stephen Bunting hat auf die Buhrufe und Pfiffe bei der der European Darts Trophy in Göttingen reagiert. Unschöne Szenen bei der European Darts Trophy in Göttingen! Beim 6:5-Sieg von Niko Springer in der Runde der letzten 32 gab es im entscheidenden Moment des Spiels Pfiffe gegen dessen Gegner Stephen Bunting. Nun reagierte der Engländer via Instagram darauf. Premier League Darts: Jonny Clayton holt Tagessieg und enthüllt Erkrankung "Das Engagement, das wir als Dartspieler zeigen, bleibt oft unbemerkt. Ich erhalte großartige Unterstützung von meiner Familie, von der ich ständig getrennt bin, von meinen Sponsoren und meinem Management sowie generell von 99 Prozent der Fans", schrieb Bunting in seinem Statement.

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Bunting: "Das Pfeifen hat das Spiel verdorben" Dann wandte sich Bunting direkt an die Leute, die ihn in Göttingen ausgebuht hatten. "In wichtigen Momenten eines Spiels zu buhen und zu pfeifen, ist inakzeptabel, und wenn man das tun will, soll man zu einem Fußballspiel gehen. Das Pfeifen hat das Spiel verdorben", erklärte der 40-Jährige.

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