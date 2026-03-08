- Anzeige -
Darts

Darts - UK Open: Luke Littler ist Back-to-back-Champion

  • Aktualisiert: 08.03.2026
  • 23:54 Uhr
  • ran

Luke Littler hat seinen Titel bei den UK Open aus dem Vorjahr verteidigt. Der Engländer bezwang im Finale James Wade und landete den ersten Back-to-back-Sieg seit zehn Jahren.

Darts-Star Luke Littler ist einfach nicht zu stoppen. Zwar zeigte der Weltmeister bei den UK Open gar nicht mal so häufig sein bestes Darts, jedoch war er in den entscheidenden Momenten wie so oft on Point da.

Der Engländer bezwang im Finale James Wade, der Littler lange Paroli bot, zwischenzeitlich zum 6:6 und 7:7 ausgleichen konnte, am Ende aber zu viele Chancen liegen ließ.

Littler machte immer wieder leicht die Tür auf, gewann aber die letzten vier Legs allesamt und triumphierte letztlich klar mit 11:7. Damit ist er nach Michael van Gerwen (2016) der erste Spieler, der die UK Open back-to-back gewinnen konnte.

Für den erst 19 Jahre alten Darts-Superstar ist der UK-Open-Sieg der dritte ganz große Erfolg im noch jungen Jahr 2026, nachdem er bereits bei der WM und bei den World Masters siegte.

Littler gewinnt elektrisierendes Halbfinale

Der Titelverteidiger hatte sich vor dem letztlich nicht ganz so spektakulären Finale einen echten Halbfinal-Krimi gegen Josh Rock geliefert - und stand mit einem Bein vor dem Aus.

Littler rannte fast im gesamten Match einen Rückstand hinterher und hatte eklatante Probleme beim Treffen der Doppel-10. Beim Stande von 9:7 hatte Rock ein Break Vorsprung, jedoch fand Littler wie so oft im entscheidenden Moment den Schalter.

Der Weltmeister spielte fast fehlerlos, während sein Gegner ein ums andere Mal das Triple verfehlte. Mit einem furiosen Finish stellte Littler auf 11:7 und löste das Final-Ticket.

Final-Gegner Wade konnte einen frühen Rückstand im Duell mit Gerwyn Price wettmachen und sich mit 11:8 durchsetzte. Dabei lieferte er mit 105,5 einen besseren Average als Littler in seinem Halbfinale.

Darts: Dubai-Luke! Littler lässt es in Luxus-Unterkunft krachen

Darts - UK Open: Josh Rock dreht Viertelfinale - James Wade bleibt cool

Nach den Partien am Freitag und am Samstag, wurden im Butlin's Minehead Resort am Sonntag zunächst die Viertelfinals ausgespielt.

Littler hatte hier mit dem Niederländer Danny Noppert zunächst seine Mühe und kassierte prompt ein Break. Im Laufe der Partie setzte sich seine Klasse jedoch durch, was zu einem ungefährdeten 10:6-Sieg führte.

Deutlich spannender ging es im zweiten Viertelfinale zwischen James Wade und Robb Cross her. Im Duell der beiden Engländer erwischte Wade den besseren Start und konnte zwischenzeltich auf 4:1, 5:2 und 6:3 stellen.

Dann zeigte Cross jedoch seine Zähne und gewann drei Legs in Serie. Im finalen Showdown hatte Wade dann jedoch die Nase vorne und siegte mit 10:9.

Die deutschen Darts-Stars hatten sich allesamt vorzeitig aus dem Turnier verabschiedet.

