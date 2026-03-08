Luke Littler hat seinen Titel bei den UK Open aus dem Vorjahr verteidigt. Der Engländer bezwang im Finale James Wade und landete den ersten Back-to-back-Sieg seit zehn Jahren. Darts-Star Luke Littler ist einfach nicht zu stoppen. Zwar zeigte der Weltmeister bei den UK Open gar nicht mal so häufig sein bestes Darts, jedoch war er in den entscheidenden Momenten wie so oft on Point da. Der Engländer bezwang im Finale James Wade, der Littler lange Paroli bot, zwischenzeitlich zum 6:6 und 7:7 ausgleichen konnte, am Ende aber zu viele Chancen liegen ließ. Littler machte immer wieder leicht die Tür auf, gewann aber die letzten vier Legs allesamt und triumphierte letztlich klar mit 11:7. Damit ist er nach Michael van Gerwen (2016) der erste Spieler, der die UK Open back-to-back gewinnen konnte. "Volltreffer": ProSiebenSat.1 holt sich die Darts-WM Für den erst 19 Jahre alten Darts-Superstar ist der UK-Open-Sieg der dritte ganz große Erfolg im noch jungen Jahr 2026, nachdem er bereits bei der WM und bei den World Masters siegte.

Littler gewinnt elektrisierendes Halbfinale Der Titelverteidiger hatte sich vor dem letztlich nicht ganz so spektakulären Finale einen echten Halbfinal-Krimi gegen Josh Rock geliefert - und stand mit einem Bein vor dem Aus. Littler rannte fast im gesamten Match einen Rückstand hinterher und hatte eklatante Probleme beim Treffen der Doppel-10. Beim Stande von 9:7 hatte Rock ein Break Vorsprung, jedoch fand Littler wie so oft im entscheidenden Moment den Schalter. Der Weltmeister spielte fast fehlerlos, während sein Gegner ein ums andere Mal das Triple verfehlte. Mit einem furiosen Finish stellte Littler auf 11:7 und löste das Final-Ticket. Final-Gegner Wade konnte einen frühen Rückstand im Duell mit Gerwyn Price wettmachen und sich mit 11:8 durchsetzte. Dabei lieferte er mit 105,5 einen besseren Average als Littler in seinem Halbfinale.

