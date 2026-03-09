Darts: Gerwyn Price tritt mit kurioser Verletzung an

Der Waliser Gerwyn Price kämpfte bei den UK Open mit einer Verletzung, die er sich bei einer alltäglichen Bewegung zuzog.

Gerwyn Price schaffte es am Wochenende bei den UK Open bis ins Halbfinale, wo er sich James Wade mit 8:11 geschlagen geben musste. Dabei trat der "Iceman" verletzt an, wie der Darts-Star in einem Interview während des Turnieres erzählte.

Der Waliser zog sich eine Leistenzerrung zu, was zunächst einmal nicht sonderlich spektakulär ist. Die Art und Weise, wie Price sich verletzt hat, ist aber durchaus kurios.

"Ich habe eine Tür mit dem Bein geöffnet und mir dabei eine Leistenzerrung geholt - vermutlich weil ich ein paar Wochen nicht im Fitnessstudio war", erzählte der frühere Rugby-Spieler.

"Es ist seltsam. Wenn ich spiele, tut es nicht weh. Aber es tut weh, wenn ich nicht spiele", beschrieb Price seine Beschwerden.