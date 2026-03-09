- Anzeige -
Darts

Darts: Gerwyn Price tritt mit kurioser Verletzung an

  • Aktualisiert: 09.03.2026
  • 19:43 Uhr
  • ran

Der Waliser Gerwyn Price kämpfte bei den UK Open mit einer Verletzung, die er sich bei einer alltäglichen Bewegung zuzog.

Gerwyn Price schaffte es am Wochenende bei den UK Open bis ins Halbfinale, wo er sich James Wade mit 8:11 geschlagen geben musste. Dabei trat der "Iceman" verletzt an, wie der Darts-Star in einem Interview während des Turnieres erzählte.

Der Waliser zog sich eine Leistenzerrung zu, was zunächst einmal nicht sonderlich spektakulär ist. Die Art und Weise, wie Price sich verletzt hat, ist aber durchaus kurios.

"Ich habe eine Tür mit dem Bein geöffnet und mir dabei eine Leistenzerrung geholt - vermutlich weil ich ein paar Wochen nicht im Fitnessstudio war", erzählte der frühere Rugby-Spieler.

"Es ist seltsam. Wenn ich spiele, tut es nicht weh. Aber es tut weh, wenn ich nicht spiele", beschrieb Price seine Beschwerden.

Luke Littler gewinnt die UK Open - Gerwyn Price wartet weiter auf Titel

Die UK Open gewann Weltmeister Luke Littler im Finale gegen Wade. Die Durststrecke von Price hält hingegen weiter an, seit 2022 hat der 41-Jährige keinen Major-Titel mehr gewonnen.

Anscheinend ist Price aber nicht mehr so verbissen wie früher.

"In den letzten Jahren war ich oft ziemlich niedergeschlagen und negativ eingestellt. Wenn ich jetzt einfach Spaß haben und lächeln kann, egal ob ich gewinne oder verliere, dann reicht mir das", sagte Price.

