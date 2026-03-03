Mit nur 15 Jahren ist der Schotte Mitchell Lawrie drauf und dran, in die Fußstapfen von Luke Littler zu treten - und bricht schon Rekorde des amtierenden Darts-Weltmeisters.

Während mit Luke Littler ein früheres Wunderkind längst die Darts-Welt erobert hat, ist nun mit dem erst 15-jährigen Mitchell Lawrie der nächste Teenager auf dem Weg zu einem Star.

Kürzlich krönte sich der Schotte zur jüngsten Nummer 1 in der Geschichte der World Darts Federation (WDF). Die WDF ist die schwächere Konkurrenz zur Professional Darts Corporation (PDC).

Lawrie war bei den Slovak Open, den Slovak Masters und den Scottish Classic erfolgreich. Außerdem sorgte der Teenager bei der JDC Advanced Tour für einen Neun-Darter.

Im Auftaktspiel gegen Ethan Hawden gelang ihm das perfekte Leg, letztlich setzte sich Lawrie mit 4:1 durch und das mit einem beeindruckenden Punkteschnitt von 103.