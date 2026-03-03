- Anzeige -
darts-wm ab 2027 bei ProSiebenSat.1

Darts: Wunderkind Mitchell Lawrie auf den Spuren von Luke Littler

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 09:52 Uhr
  • ran.de

Mit nur 15 Jahren ist der Schotte Mitchell Lawrie drauf und dran, in die Fußstapfen von Luke Littler zu treten - und bricht schon Rekorde des amtierenden Darts-Weltmeisters.

Während mit Luke Littler ein früheres Wunderkind längst die Darts-Welt erobert hat, ist nun mit dem erst 15-jährigen Mitchell Lawrie der nächste Teenager auf dem Weg zu einem Star.

Kürzlich krönte sich der Schotte zur jüngsten Nummer 1 in der Geschichte der World Darts Federation (WDF). Die WDF ist die schwächere Konkurrenz zur Professional Darts Corporation (PDC).

Lawrie war bei den Slovak Open, den Slovak Masters und den Scottish Classic erfolgreich. Außerdem sorgte der Teenager bei der JDC Advanced Tour für einen Neun-Darter.

Im Auftaktspiel gegen Ethan Hawden gelang ihm das perfekte Leg, letztlich setzte sich Lawrie mit 4:1 durch und das mit einem beeindruckenden Punkteschnitt von 103.

Darts: Lawrie brach schon zwei Littler-Rekorde

Dass schon jetzt Vergleiche zwischen Lawrie und Littler gezogen werden, liegt wohl auch daran, dass der junge Schotte dem amtierenden Darts-Weltmeister bereits zwei Rekorde abjagen konnte.

Zum einen ist Lawrie der jüngste Spieler, der drei Erwachsenen-Turniere der WDF-Tour für sich entscheiden konnte. Zudem ist er auch der jüngste Teilnehmer an der WDF-Weltmeisterschaft. Diese beiden Bestmarken hielt bislang Littler. Bei der WDF-WM schaffte es Lawrie dann auch direkt ins Finale, wo er allerdings gegen Jimmy van Schie verlor.

Von Littler gab es im Dezember 2025 viel Lob für das aufstrebende Talent: "Er ist ein sehr, sehr guter Spieler in so jungem Alter, wie ich es war. Und er hat mir schon wieder einen Rekord abgenommen."

Wenn Lawrie im November 2026 16 Jahre alt wird, hat er die Möglichkeit, um eine Tour Card für die PDC mitzuspielen.

