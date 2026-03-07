Bei den Darts UK Open in Minehead verabschieden sich Martin Schindler und Gabriel Clemens bereits in der Runde der letzten 32. Kai Gotthardt muss sich einem Superstar geschlagen geben.

Bei den UK Open, dem zweiten Major-Turnier des Jahres der PDC, kämpfen vom 6. bis 8. März 160 Teilnehmer um den Titel.

Am Samstagnachmittag musste sich nun mit Martin Schindler ein deutscher Darts-Profi in der Runde der letzten 32 Spieler verabschieden. Er verlor in Minehead mit 7:10 gegen den Schotten Gary Anderson.

Ebenfalls verabschieden musste sich Gabriel Clemens nach einer 2:10-Niederlage gegen James Wade (England).