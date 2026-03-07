darts-wm ab 2027 bei ProSiebenSat.1
Darts UK Open: Schindler und Clemens raus - Gotthardt verpasst Sensation gegen van Gerwen
- Aktualisiert: 07.03.2026
- 15:29 Uhr
- ran.de
Bei den Darts UK Open in Minehead verabschieden sich Martin Schindler und Gabriel Clemens bereits in der Runde der letzten 32. Kai Gotthardt muss sich einem Superstar geschlagen geben.
Bei den UK Open, dem zweiten Major-Turnier des Jahres der PDC, kämpfen vom 6. bis 8. März 160 Teilnehmer um den Titel.
Am Samstagnachmittag musste sich nun mit Martin Schindler ein deutscher Darts-Profi in der Runde der letzten 32 Spieler verabschieden. Er verlor in Minehead mit 7:10 gegen den Schotten Gary Anderson.
Ebenfalls verabschieden musste sich Gabriel Clemens nach einer 2:10-Niederlage gegen James Wade (England).
Darts UK Open: Gotthardt gegen van Gerwen letztlich chancenlos
Dominik Grüllich bekam es ebenfalls am Samstag mit Josh Rock aus Nordirland zu tun. Auch für den dritten Deutschen folgte das Aus. Grüllich verlor mit 7:10.
Ein absolutes Highlight stand für Kai Gotthardt auf dem Programm: Er bekam es mit Superstar Michael van Gerwen in der Runde der letzten 32 zu tun verlor mit 6:10.
Zunächst hielt der deutsche Außenseiter gut mit, zwischenzeitlich stand es 5:5. Danach setzte sich der Ex-Weltmeister aus den Niederlanden aber doch noch recht souverän durch.