darts-wm ab 2027 bei ProSiebenSat.1

Darts: Max Hopp und seine wundersame Wiederauferstehung - Top 5 in Deutschland?

  • Aktualisiert: 03.03.2026
  • 19:52 Uhr
  • Christian Stüwe

Vier Jahre in Folge verpasste Max Hopp die WM, er verlor seine Tour Card. Doch der "Maximiser" ist zurück und sorgte zuletzt mit Siegen gegen Stars und einem Neundarter für Aufsehen. Im Gespräch mit ran nennt Darts-Kommentator Adrian Geiler Gründe für Hopps Aufschwung.

Von Christian Stüwe

In den letzten Tagen hat Max Hopp mehrere Ausrufezeichen gesetzt.

Der "Maximiser" bezwang mit Ex-Weltmeister Rob Cross, dem Weltranglistenfünften Jonny Clayton und WM-Viertelfinalist Krzysztof Ratajski gleich drei Schwergewichte der Darts-Szene.

Beim sechsten Players-Championship-Turnier in Leicester gelang Hopp dann noch ein besonderes Kunststück: Im Drittrundenduell mit Thibault Tricole warf er im fünften Leg einen Neundarter – es war das erste perfekte Leg für Hopp in einem offiziellen Match seit elf Jahren.

Mit dem einstigen Junioren-Weltmeister ist ganz offensichtlich wieder zu rechnen. Dabei war Hopp Ende 2022 noch am Tiefpunkt seiner Karriere angelangt. Der heute 29 Jahre alte Darts-Profi verlor damals seine Tour Card und musste auf kleineren Turnieren mit entsprechend niedrigeren Preisgeldern spielen.

Darts: Max Hopp verpasste die WM-Qualifikation viermal in Folge

Die Qualifikation für das alljährliche Highlight im Darts-Kalender - die PDC-Weltmeisterschaft in London – verpasste er im Anschluss viermal in Folge. Die Wende kam im vergangenen Jahr: Hopp holte sich seine Tour Card zurück und gab auch im Alexandra Palace sein Comeback.

Der Dartsprofi aus dem hessischen Idstein gewann im "Ally Pally" in der ersten Runde mit 3:1 gegen Martin Lukeman, in der zweiten Runde zog er mit 0:3 gegen Luke Woodhouse den Kürzeren. Ein Erfolg war Hopps neunte WM-Teilnahme dennoch. Denn sie war ein Beleg dafür, dass der "Maximiser" wieder an frühere Zeiten anknüpfen kann und die Kurve bekommen hat.

Aber woran liegt das eigentlich?

"Max Hopp hat den Rolls-Royce unter den Wurfstilen" – trotzdem zweifelte er

"Vielleicht ist es ein bisschen vermessen, das aus meiner Sicht so zu beurteilen, aber ich habe das Gefühl, Max ist gereift", erklärt Adrian Geiler, der für DAZN Darts kommentiert, im Gespräch mit ran.

"Bei uns im Podcast hat Max erzählt, dass ihn die Kritik, die er in den schwierigen Jahren abbekommen hat, sehr hat zweifeln lassen - an seinem Wurfstil zum Beispiel. Dabei hat Rob Cross einmal gesagt, dass Max Hopp den Rolls-Royce unter den Wurfstilen hat. Aber er hat sich das so ein bisschen kaputtreden lassen", erzählt Geiler, der eine der Stimmen des "Tops Tops Tops"-Podcasts ist, weiter.

Hopp habe daraufhin viel ausprobiert und mit seinem Material herumexperimentiert. "Und jetzt merkt er, dass er das gar nicht braucht. Er ist jetzt einfach angekommen. Er weiß, was er zu tun hat, wie er zu spielen hat. In einem so ehrlichen, authentischen Sport wie Darts, wo es darum geht, sich selbst zu finden, scheint Max genau das gelungen zu sein", so der Darts-Experte.

Adrian Geiler sieht Max Hopp aktuell in den Top 5 Deutschlands

Tatsächlich schien sich Hopp in den schweren Jahren ein wenig selbst verloren zu haben. Er berichtete von privaten Schicksalsschlägen, immer wieder prangerte er Hass, Häme und böse Kommentare in den sozialen Netzwerken an. Er arbeitete als TV-Experte und parallel an seinem Comeback.

Ganz offensichtlich hat er mittlerweile einen besseren Weg gefunden, mit Druck und Kritik umzugehen. Seine Probleme konnte er nach eigenem Bekunden hinter sich lassen. "Es war ein harter Weg, aber ich bin froh, wieder da zu sein und Darts zu spielen", sagte er kürzlich gegenüber "Sports Illustrated".

In seiner derzeitigen Form muss sich Hopp vor niemandem verstecken, obwohl die Konkurrenz in Deutschland so groß ist wie noch nie. "Er gehört aktuell auf jeden Fall zu den Top 5, vielleicht sogar zu den Top 3 in Deutschland. Soweit würde ich mich aus dem Fenster lehnen", sagt Adrian Geiler.

Darts: Dubai-Luke! Littler lässt es in Luxus-Unterkunft krachen

Max Hopp winkt die zehnte WM-Teilnahme

Man darf also gespannt sein, wo die Reise des "Maximiser" nach dem guten Start ins Jahr 2026 hinführen wird. "Ich denke, er wird seine Tour Card halten und der erste deutsche Spieler, der es auf eine zweistellige Anzahl an WM-Teilnahmen bringt. Max ist schon jetzt WM-Rekordteilnehmer; so wie er aktuell spielt, wird die zehnte Teilnahme überhaupt kein Problem sein", glaubt Geiler.

Vielleicht könnte für Hopp nach Einschätzung des Darts-Kommentators auch ein "tieferer Run" bei einem Players-Championship-Turnier möglich sein. Ein Halbfinale, ein Finale, selbst ein Titel scheint nicht ausgeschlossen, wenn sich im Verlauf der Saison das Teilnehmerfeld ein wenig lichtet und Top-Stars ihre Teilnahme absagen.

Es wäre ein weiteres Kapitel in der wundersamen Wiederauferstehung des Max Hopp. Beeindruckend ist sein Comeback aber schon jetzt. "Vor zwei Jahren hätte das niemand für möglich gehalten, dass Max wieder so einen Sprung macht, bei den Besten mitspielt und die Besten auch schlägt", sagt Adrian Geiler mit Blick auf die jüngsten Siege gegen Rob Cross und Jonny Clayton.

