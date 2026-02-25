Players Championship
Darts: Max Hopp mit Ausrufezeichen gegen Ex-Weltmeister - Top-Star wirft 9-Darter
- Aktualisiert: 27.02.2026
- 11:43 Uhr
- ran.de
Max Hopp hat beim Players Championship 5 für ein Ausrufezeichen gesorgt. Der "Maximiser" schaffte gegen einen Ex-Weltmeister ein starkes Comeback.
Beim Players Championship 5 in Leicester hat Max Hopp für ein Ausrufezeichen gesorgt. Gegen Ex-Weltmeister Rob Cross lag der Deutsche in seinem Erstrundenmatch bereits mit 1:4 zurück, konnte die Partie aber noch drehen und mit 6:5 gewinnen.
Hopp, der bei der vergangenen Weltmeisterschaft sein Comeback auf der ganz großen Darts-Bühne feierte, scheiterte schließlich in der 3. Runde, als er gegen Christian Kist mit 2:6 verlor. In Runde zwei räumte er zuvor noch den Waliser Derek Coulson (6:3) aus dem Weg.
Darts: Littler-Show im Old Trafford! Mit WM-Pokal im Gepäck
Schon in der vergangenen Woche sorgte der "Maximiser" für einen Achtungserfolg, als er beim Players Championship 4 in Runde eins gegen den Weltranglistenfünften Jonny Clayton gewinnen konnte.
In Leicester schafften es mit Niko Springer und Ricardo Pietreczko noch zwei deutsche Starter eine Runde weiter als Hopp.
Chris Dobey wirft den Neuner
Für beide war jedoch im Achtelfinale Schluss. Während Springer gegen den späteren Turniersieger Ross Smith mit 2:6 verlor, hatte "Pikachu" gegen Dave Chisnall das schlechtere Ende auf seiner Seite (4:6).
Für das Highlight des Tages sorgte indes Chris Dobey. Der 35-Jährige warf in der 2. Runde gegen Ricky Evans direkt im ersten Leg einen 9-Darter.
"Hollywood" konnte den Schwung aus dem "perfekten Leg" in der Folge mitnehmen und spielte sich bis ins Finale vor. Gegen Ross Smith zog er dort aber den Kürzeren und musste sich deutlich mit 2:8 geschlagen geben.