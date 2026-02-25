Darts: Max Hopp mit Ausrufezeichen gegen Ex-Weltmeister - Top-Star wirft 9-Darter

Max Hopp hat beim Players Championship 5 für ein Ausrufezeichen gesorgt. Der "Maximiser" schaffte gegen einen Ex-Weltmeister ein starkes Comeback. Beim Players Championship 5 in Leicester hat Max Hopp für ein Ausrufezeichen gesorgt. Gegen Ex-Weltmeister Rob Cross lag der Deutsche in seinem Erstrundenmatch bereits mit 1:4 zurück, konnte die Partie aber noch drehen und mit 6:5 gewinnen. Hopp, der bei der vergangenen Weltmeisterschaft sein Comeback auf der ganz großen Darts-Bühne feierte, scheiterte schließlich in der 3. Runde, als er gegen Christian Kist mit 2:6 verlor. In Runde zwei räumte er zuvor noch den Waliser Derek Coulson (6:3) aus dem Weg.

Schon in der vergangenen Woche sorgte der "Maximiser" für einen Achtungserfolg, als er beim Players Championship 4 in Runde eins gegen den Weltranglistenfünften Jonny Clayton gewinnen konnte. In Leicester schafften es mit Niko Springer und Ricardo Pietreczko noch zwei deutsche Starter eine Runde weiter als Hopp.

