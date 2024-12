Darts-WM - Trans-Debatte: Historisches Debüt von van Leuven spaltet die Szene

Die Niederländerin Noa-Lynn van Leuven spielt als erste Transfrau bei der Darts-WM in London mit. Sie erfährt Gegenwind, aber auch große Unterstützung.

Noa-Lynn van Leuven ist völlig egal, gegen wen sie an der Dartscheibe antreten muss. "Du spielst gegen niemanden. Es sind du und das Board. Du musst so schnell wie möglich fertig werden", meinte die WM-Debütantin im "Sport1"-Podcast "Checkout". Van Leuven schreibt am Dienstag mit ihrem Auftritt im Londoner Ally Pally als erste Transfrau Darts-Geschichte, erfüllt sich damit ihren Lebenstraum - und sieht sich furchteinflößenden Drohungen ausgesetzt.

"Jemand schrieb mir: Wenn du meinem Mädchen auf die Damentoilette folgst, werde ich dich umbringen", berichtete die 28-Jährige. Derartige Anfeindungen hinterlassen Spuren. Laut van Leuven so sehr, "dass ich mich neulich am Flughafen gefragt habe: Beobachtet mich vielleicht jemand? Könnte genau diese Person irgendwo in der Nähe sein? Das ist schrecklich."

Auch mit Panikattacken und Depressionen habe sie zu kämpfen.

In der Frauen-Szene des Darts entbrannte eine Diskussion um van Leuven. Zwei Spielerinnen zogen sich wegen ihr aus dem niederländischen Nationalteam zurück, die Pionierin Deta Hedman verweigerte im Mai bei einem Turnier ein Match gegen sie. Am Sonntag meinte die 65-Jährige via "X", sie habe bei der Frauen-WM in Lakeside Spielerinnen aus aller Welt befragt. "100 Prozent von ihnen waren gegen Transgender, die bei den Damen spielen", versicherte die Engländerin.