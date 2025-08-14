Luke Littler erlebte in den vergangenen Monaten viele Veränderungen. Erstmals reiste der junge Engländer ohne seine Eltern zu den World Series-Turnieren nach Australien und Neuseeland.

Im Gespräch mit "DartStream Live" hat der Darts-Star über seine Freundin Faith und seine aktuelle Entwicklung gesprochen.

"Ich wusste, dass meine Eltern nicht mitkommen würden, und das fand ich schwierig", gibt Littler zu. Umso wichtiger war die Unterstützung seiner Freundin Faith: "Sie ist eine erstaunliche Frau. Als ich sie fragte, ob sie mitkommen will, sagte sie sofort zu. Sie hätte nicht gedacht, dass sie jemals diese Chance bekommen würde."

Doch mit der gemeinsamen Reise kamen auch neue Herausforderungen, vor allem in den sozialen Medien: "Es ist hart. Anfang des letzten Jahres habe ich selbst viele Reaktionen im Internet beobachtet, und jetzt tut sie das Gleiche. Es ist viel Negativität dabei. Ich sage immer: Sie sind neidisch und wollen uns zerstören. Sieh es einfach nicht an und konzentriere dich auf das, was wir haben."