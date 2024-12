Im vergangenen Jahr spielte sich Luke Littler innerhalb weniger Wochen vom nahezu unbekannten Talent bis in die absolute Elite der Darts-Welt. Der damals 16-Jährige zeigte auch nach der WM, dass er zu den besten Spielern gehört und gewann unter anderem die Premier League

Zwar hatte "The Nuke" bei einigen TV-Turnieren mit schwachen Leistungen zu kämpfen, trotzdem konnte er sich auch noch den Titel beim Grand Slam of Darts und bei den World Series of Darts Finals sichern. Mit dem Shootingstar sollte man also auch in diesem Jahr wieder rechnen.