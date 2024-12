Der deutsche Dartsprofi Gabriel Clemens hat nach seinem Aus bei der Weltmeisterschaft in London von zahlreichen Hassnachrichten im Internet berichtet.

"Es ist unglaublich, wie viel Hass, Beleidigungen und noch schlimmere Dinge mir in den letzten Stunden entgegengebracht wurden", schrieb der "German Giant" bei "Instagram" einen Tag nach seinem Aus bei der Darts-WM 2025.

Dabei appellierte Clemens auch an die Vorbildfunktion. "Besonders schlimm finde ich es wenn man dann in den Profilbildern Kinder sieht, ich hoffe Eure Kinder suchen sich andere Vorbilder", wurde er deutlich und ergänzte: "Ich habe ein Spiel verloren, nicht sonderlich gut gespielt... richtig! Meine Saison war auch nicht so wie ich es mir gewünscht habe... auch richtig!"

Weiterhin führte Clemens aus: "Aber es gibt so viele Menschen auf der Welt, die viel schlimmere Sorgen als ich haben, sei es wegen einem Krieg, gesundheitlich, finanziell usw. Gerade jetzt in der Weihnachtszeit sollte man darüber vielleicht mal nachdenken..."

Der WM-Halbfinalist von 2023 war im Ally Pally schon an seiner Auftakthürde gescheitert, gegen den walisischen Nachrücker Robert Owen hatte er 1:3 verloren.

Clemens gab zu, "total unzufrieden mit dieser Situation" zu sein: "Ja, es war nicht die WM, die ich mir erhofft habe und für die ich die letzten Wochen sehr viel gearbeitet habe."