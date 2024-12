Darts-WM 2025: Überraschung im Ally Pally! Gabriel Clemens scheitert in Runde zwei

Clemens war vor zwei Jahren überraschend ins WM-Halbfinale gestürmt, in diesem Jahr hatte er eigentlich seine 100.000 Pfund Preisgeld verteidigen wollen. Durch das Aus in Runde zwei wird er aus den Top-32 der Welt rutschen.

Darts-WM: Schindler trifft auf Rydz

Zuvor schlug Callan Rydz den Kroaten Romeo Grbavac in einer Erstrundenpartie 3:0. Der Engländer trifft damit in Runde zwei am Sonntag auf die gesetzte deutsche Nummer eins Martin Schindler. Der 28-Jährige steigt als letzter von sechs deutschen Profis in die Weltmeisterschaft ein.

Gleich im ersten Spiel der Nachmittags-Session hatte es die erste Überraschung gegeben: Bei seinem Debüt im Ally Pally holte sich Lok-Yin Lee aus Hongkong einen 3:1-Sieg gegen den Niederländer Chris Landman. In Runde zwei muss Lee gegen Brandon Dolan ran.

Martin Lukeman konnte sein Duell gegen Nitin Kumar auch komfortabel gewinnen. Der Engländer sicherte sich mit einem 3:1 den Einzug in die zweite Runde, wo Andrew Gilding wartet.