Die Darts-WM 2025 befindet sich im vollen Gange! Vom 15. Dezember bis zum 3. Januar fliegen im legendären "Ally Pally" die Pfeile und der Titelverteidiger hat schon eine erste Duftmarke hinterlassen. Doch wer holt sich den Titel? ran hat sich die größten Favoriten angeschaut. Im vergangenen Jahr sicherte sich Luke Humphries in einem spannenden Finale (7:4) gegen Shootingstar Luke Littler seinen ersten Darts-WM-Titel. Kann "Cool Hand Luke" auch bei der WM 2025 für Furore sorgen? Holt sich Luke Littler mit einem Jahr Verspätung die Krone? Und was ist eigentlich mit Michael van Gerwen, Michael Smith und Rob Cross? Oder finden die "Oldies" um Gary Anderson und Co. ihre Form und zeigen den "jungen Wilden", wo es langgeht? ran hat sich die größten Favoriten der Darts-WM 2025 angeschaut.

Luke Humphries

© 2024 Getty Images

Von Philipp Schmalz Der Titelverteidiger geht auch bei dieser Darts-WM als der große Favorit ins Turnier. Luke Humphries gewann 2024 nach seinem WM-Titel auch das World Matchplay sowie die Players Championship Finals, die "WM-Generalprobe". Mit Michael Smith sicherte er sich zudem den Sieg bei der Team-WM. Bei drei anderen Major-Turnieren (UK Open, Premier League und dem World Grand Prix) scheiterte "Cool Hand Luke" erst im Finale. Der Weltranglistenerste ist der konstanteste Spieler des Jahres und hat auch schwierige Situationen in Turnieren zuletzt gemeistert. Zeigt der 29-Jährige im "Ally Pally" sein "A-Game", dürfte er schwer zu schlagen sein. Dies untermauerte er bereits in seinem Auftakt-Match, bei dem er gegen einen nervösen Thibault Tricole kein einziges Leg abgab.

Luke Littler

© 2024 Getty Images

Im vergangenen Jahr spielte sich Luke Littler innerhalb weniger Wochen vom nahezu unbekannten Talent bis in die absolute Elite der Darts-Welt. Der damals 16-Jährige zeigte auch nach der WM, dass er zu den besten Spielern gehört und gewann unter anderem die Premier League Zwar hatte "The Nuke" bei einigen TV-Turnieren mit schwachen Leistungen zu kämpfen, trotzdem konnte er sich auch noch den Titel beim Grand Slam of Darts und bei den World Series of Darts Finals sichern. Mit dem Shootingstar sollte man also auch in diesem Jahr wieder rechnen.

Michael van Gerwen

© 2024 Getty Images

Natürlich gehört auch Michael van Gerwen bei der Darts-WM 2025 wieder zum Favoritenkreis. Den Nimbus der Unbesiegbarkeit hat der Niederländer mittlerweile aber verloren. Auf seinen vierten WM-Titel wartet "Mighty Mike" seit 2019, in diesem Jahr konnte der 35-Jährige zudem kein Major-Turnier gewinnen. MVG dürfte also durchaus mit ein wenig Wut im Bauch nach London reisen.

Michael Smith

© 2024 Getty Images

Michael Smith hat ein durchwachsenes Jahr hinter sich. Zwar gewann der Engländer zusammen mit Luke Humphries den World Cup of Darts. Konstant überzeugen konnte der Weltmeister von 2023 aber nicht. Findet der "Bully Boy" im "Ally Pally" früh seinen Rhythmus, kann er jeden Spieler der Welt schlagen. Hat er weiter mit seinen Darts zu kämpfen, könnte Smith aber auch früh den Heimweg antreten müssen.

Rob Cross

© 2024 Getty Images

Fünf Viertelfinals bei Major-Turnieren, dazu das Halbfinale bei der vergangenen WM. Rob Cross kann auf ein solides Jahr zurückblicken, wartet allerdings schon seit 2021 auf einen Sieg bei einem großen Turnier. Der Weltranglistenfünfte flog bei den Players Championship Finals in der ersten Runde raus, kommt also nicht wirklich mit Rückenwind in den Alexandra Palace.

Stephen Bunting

© 2024 Getty Images

Stephen Bunting weiß, wie man Weltmeister wird. Der Engländer wurde 2014 Champion bei der BDO und wechselte im Anschluss zur PDC. In der Folge erreichte "The Bullet" immer wieder Viertel- und Halbfinals bei Major-Turnieren. Mit einem großen Titel sollte es allerdings erst in diesem Jahr klappen. Beim "Masters" schlug Bunting im Finale Michael van Gerwen. Bei den UK Open spielte sich der 39-Jährige zudem ins Viertelfinale vor. Allerdings ließ er 2024 hier und da seine Konstanz vermissen.

Gary Anderson

© 2023 Getty Images

Gary Anderson gehört zu den besten Dart-Spielern der Geschichte. Zwei WM-Titel hat der "Flying Scotsman" bereits in der Tasche, für einen dritten müsste der 53-Jährige seine wohl besten Darts der vergangenen Jahre spielen. Aber: Immer wieder läuft Anderson im "Ally Pally" zur Höchstform auf. 2021 stand er völlig überraschend im Finale und 2022 erreichte er nach einem desaströsen Jahr das Halbfinale. Sicher: Anderson gehört nicht zu den Top-Favoriten, aber abschreiben sollte man den Schotten sicher nicht.

Die Deutschen

Gabriel Clemens, Industriemechaniker. © imago images/Pro Sports Images

Gleich sechs Deutsche nehmen an der Darts-WM 2025 teil. Rekord! Als Favorit gehen Gabriel Clemens (Foto), Martin Schindler, Ricardo Pietreczko, Kai Gotthardt, Niko Springer und Florian Hempel aber nicht ins Turnier. Vor allem für Clemens und Schindler war das Jahr eine Achterbahnfahrt. Ersterer zeigte mit seinem Halbfinal-Einzug vor zwei Jahren aber, dass er bei der WM überraschen kann.

Wessel Nijman

© 2023 Getty Images